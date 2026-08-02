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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱

حبیبی: اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در کرمانشاه باید شتاب بگیرد

حبیبی: اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در کرمانشاه باید شتاب بگیرد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با تأکید بر تسریع اجرای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی، گفت: بازگشت ۲۹۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه استان به مدار تولید باید با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان کرمانشاه، با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مجموعه صنعت برق در مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی مناسب، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی به‌موقع، خاموشی‌ها در بخش‌های خانگی و صنعتی به حداقل رسید و این روند باید با نظارت مستمر تا پایان مردادماه ادامه یابد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار برق در آستانه بازگشت زائران اربعین، افزود: در ایام اربعین بخش قابل توجهی از شبکه برق مناطق غربی استان و مرز خسروی با افزایش بار مواجه می‌شود، از این رو لازم است تمامی تمهیدات فنی و اجرایی برای جلوگیری از هرگونه اختلال در تأمین برق این مناطق پیش‌بینی و اجرا شود.

استاندار کرمانشاه بازگشت ظرفیت ۲۹۰ مگاواتی نیروگاه استان به مدار تولید را از اولویت‌های مهم حوزه انرژی عنوان کرد و گفت: این پروژه با اعتباری در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، ارزشی معادل بودجه یک سال استان دارد و بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق و تأمین نیاز استان ایفا کند، بنابراین باید با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری شود.

حبیبی با تأکید بر توسعه نیروگاه‌های خودتأمین در صنایع بزرگ، اظهار کرد: صنایع بزرگ از جمله واحدهای پتروشیمی و کارخانه‌های سیمان باید هرچه سریع‌تر نیروگاه‌های خود را تکمیل و وارد مدار کنند، زیرا این موضوع از تکالیف برنامه هفتم توسعه است و نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از اعمال محدودیت برای بخش تولید خواهد داشت.

وی همچنین روند اجرای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی را نیازمند شتاب بیشتر دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مسئول باید به صورت میدانی وضعیت اجرای این طرح‌ها را رصد کرده و در صورت وجود هرگونه مانع، نسبت به رفع آن در سطح استان و کشور اقدام کنند تا سرمایه‌گذاران بتوانند پروژه‌های خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسانند.

استاندار کرمانشاه تأمین برق، گاز و مدیریت مصرف انرژی را از مهم‌ترین اولویت‌های استان برشمرد و افزود: تمامی پروژه‌های مرتبط با این حوزه باید به صورت مستمر پیگیری شوند و طرح‌های باقی‌مانده از جمله پروژه‌های مرتبط با کمیته امداد نیز هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

حبیبی با اشاره به روند کند اجرای برخی طرح‌های نیروگاه خورشیدی، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه این نیروگاه‌ها در استان شناسایی شده، اما طولانی شدن روند اجرای برخی پروژه‌ها قابل قبول نیست و لازم است زمین‌های اختصاص یافته در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار گیرد که توانایی و اراده لازم برای اجرای طرح را دارند.

وی ادامه داد: از میان حدود ۱۰۰ قطعه زمین پیش‌بینی شده برای اجرای نیروگاه‌های خورشیدی، تنها تعداد محدودی انتخاب شده و با وجود گذشت بیش از یک سال، پیشرفت قابل توجهی در اجرای این پروژه‌ها مشاهده نمی‌شود؛ از این رو ضروری است وضعیت این طرح‌ها با جدیت بررسی و تعیین تکلیف شود.

استاندار کرمانشاه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از رویکردهای راهبردی استان در حوزه انرژی دانست و اظهار کرد: باید وضعیت تمامی پروژه‌ها به صورت دقیق بررسی شود تا مشخص شود هر طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های بزرگ انرژی خورشیدی گفت: طرح‌هایی که ظرفیت تولید بیش از ۵۰ مگاوات دارند، می‌توانند از تسهیلات این صندوق بهره‌مند شوند و لازم است این پروژه‌ها با مطالعات دقیق و مستندات کارشناسی مناسب آماده شوند تا امکان جذب این منابع فراهم شود.

حبیبی افزود: پس از پایان ایام اربعین، موضوع تأمین تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های بزرگ نیروگاه‌های خورشیدی استان با جدیت دنبال خواهد شد تا زمینه تسریع در اجرای این طرح‌ها و افزایش ظرفیت تولید برق پاک در کرمانشاه فراهم شود.

استاندار کرمانشاه در پایان از همکاری و تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی و مجموعه صنعت برق استان در مدیریت مصرف انرژی قدردانی کرد و بر تداوم هماهنگی‌ها برای عبور موفق از پیک مصرف تابستان تأکید کرد.

کد مطلب 6906743

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