به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان کرمانشاه، با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مجموعه صنعت برق در مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی مناسب، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی به‌موقع، خاموشی‌ها در بخش‌های خانگی و صنعتی به حداقل رسید و این روند باید با نظارت مستمر تا پایان مردادماه ادامه یابد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار برق در آستانه بازگشت زائران اربعین، افزود: در ایام اربعین بخش قابل توجهی از شبکه برق مناطق غربی استان و مرز خسروی با افزایش بار مواجه می‌شود، از این رو لازم است تمامی تمهیدات فنی و اجرایی برای جلوگیری از هرگونه اختلال در تأمین برق این مناطق پیش‌بینی و اجرا شود.

استاندار کرمانشاه بازگشت ظرفیت ۲۹۰ مگاواتی نیروگاه استان به مدار تولید را از اولویت‌های مهم حوزه انرژی عنوان کرد و گفت: این پروژه با اعتباری در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، ارزشی معادل بودجه یک سال استان دارد و بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق و تأمین نیاز استان ایفا کند، بنابراین باید با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری شود.

حبیبی با تأکید بر توسعه نیروگاه‌های خودتأمین در صنایع بزرگ، اظهار کرد: صنایع بزرگ از جمله واحدهای پتروشیمی و کارخانه‌های سیمان باید هرچه سریع‌تر نیروگاه‌های خود را تکمیل و وارد مدار کنند، زیرا این موضوع از تکالیف برنامه هفتم توسعه است و نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از اعمال محدودیت برای بخش تولید خواهد داشت.

وی همچنین روند اجرای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی را نیازمند شتاب بیشتر دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مسئول باید به صورت میدانی وضعیت اجرای این طرح‌ها را رصد کرده و در صورت وجود هرگونه مانع، نسبت به رفع آن در سطح استان و کشور اقدام کنند تا سرمایه‌گذاران بتوانند پروژه‌های خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسانند.

استاندار کرمانشاه تأمین برق، گاز و مدیریت مصرف انرژی را از مهم‌ترین اولویت‌های استان برشمرد و افزود: تمامی پروژه‌های مرتبط با این حوزه باید به صورت مستمر پیگیری شوند و طرح‌های باقی‌مانده از جمله پروژه‌های مرتبط با کمیته امداد نیز هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

حبیبی با اشاره به روند کند اجرای برخی طرح‌های نیروگاه خورشیدی، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه این نیروگاه‌ها در استان شناسایی شده، اما طولانی شدن روند اجرای برخی پروژه‌ها قابل قبول نیست و لازم است زمین‌های اختصاص یافته در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار گیرد که توانایی و اراده لازم برای اجرای طرح را دارند.

وی ادامه داد: از میان حدود ۱۰۰ قطعه زمین پیش‌بینی شده برای اجرای نیروگاه‌های خورشیدی، تنها تعداد محدودی انتخاب شده و با وجود گذشت بیش از یک سال، پیشرفت قابل توجهی در اجرای این پروژه‌ها مشاهده نمی‌شود؛ از این رو ضروری است وضعیت این طرح‌ها با جدیت بررسی و تعیین تکلیف شود.

استاندار کرمانشاه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از رویکردهای راهبردی استان در حوزه انرژی دانست و اظهار کرد: باید وضعیت تمامی پروژه‌ها به صورت دقیق بررسی شود تا مشخص شود هر طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های بزرگ انرژی خورشیدی گفت: طرح‌هایی که ظرفیت تولید بیش از ۵۰ مگاوات دارند، می‌توانند از تسهیلات این صندوق بهره‌مند شوند و لازم است این پروژه‌ها با مطالعات دقیق و مستندات کارشناسی مناسب آماده شوند تا امکان جذب این منابع فراهم شود.

حبیبی افزود: پس از پایان ایام اربعین، موضوع تأمین تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های بزرگ نیروگاه‌های خورشیدی استان با جدیت دنبال خواهد شد تا زمینه تسریع در اجرای این طرح‌ها و افزایش ظرفیت تولید برق پاک در کرمانشاه فراهم شود.

استاندار کرمانشاه در پایان از همکاری و تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی و مجموعه صنعت برق استان در مدیریت مصرف انرژی قدردانی کرد و بر تداوم هماهنگی‌ها برای عبور موفق از پیک مصرف تابستان تأکید کرد.