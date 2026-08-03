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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۲

امروز احتمال شنیده شدن صدای انفجار در آران و بیدگل وجود دارد

امروز احتمال شنیده شدن صدای انفجار در آران و بیدگل وجود دارد

کاشان - احتمال شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان آران و بیدگل طی روز دوشنبه ۱۲ مردادماه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در راستای پاکسازی و خنثی‌سازی مواد منفجره و مهمات به‌جامانده از حملات اخیر، عملیات انفجار کنترل‌شده در محدوده این شهرستان در حال انجام است.

این عملیات در بازه زمانی ساعت ۴ تا ۷ صبح روز دوشنبه ۱۲ مردادماه اجرا می‌شود و در این مدت ممکن است صدای انفجار در برخی مناطق آران و بیدگل شنیده شود.

از شهروندان درخواست شده است ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محل‌هایی که احتمال شنیده شدن صدای انفجار از آن‌ها وجود دارد خودداری کنند.

همچنین تأکید شده است که صداهای احتمالی ناشی از عملیات کنترل‌شده برای ایمن‌سازی و خنثی‌سازی مهمات بوده و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

کد مطلب 6906849

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