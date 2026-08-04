احتمال شنیده شدن صدای انفجار در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدپور با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای پاکسازی و ایمن‌سازی اراضی، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده بمب‌های عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران جنگ تحمیلی توسط یگان‌های متخصص ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

وی افزود: این عملیات روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰ صبح در محل پادگان لشکر ۱۶ زرهی قزوین اجرا خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با تأکید بر اینکه تمامی مراحل عملیات از سوی نیروهای متخصص ارتش و با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق انجام می‌شود، گفت: با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق اطراف پادگان وجود دارد.

احمدپور از شهروندان خواست در صورت شنیدن صدای انفجار در بازه زمانی اعلام‌شده، ضمن حفظ آرامش، از هرگونه نگرانی خودداری کنند، چرا که صداهای ایجادشده مربوط به عملیات برنامه‌ریزی‌شده انهدام مهمات است.

وی همچنین به ساکنان مناطق مجاور پادگان لشکر ۱۶ زرهی توصیه کرد برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از موج انفجار، درب‌های شیشه‌ای و پنجره‌های منازل خود را در فاصله زمانی اجرای عملیات باز نگه دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: اجرای این عملیات در چارچوب اقدامات ایمن‌سازی و پاکسازی اراضی و با حضور و نظارت نیروهای تخصصی انجام می‌شود.