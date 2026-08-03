مژده لواسانی مجری تلویزیون درباره روایت مستندی با حضور خانواده شهدای جنگ در اربعین به خبرنگار مهر بیان کرد: زمانی که با بنده تماس گرفته شد، اعلام کردند که کاروان شهدای جنگ، عازم کربلا می‌شوند و مادران شهدای میناب نیز در این کاروان حضور دارند. با توجه به تجربه قبلی ام در برنامه «من زنده ام» از من خواسته شد تا در این سفر برای روایت مستند کاروان شهدای جنگ همراهشان باشم.

وی اضافه کرد: من هم به جهت همراهی در مسیر و انجام گفتگوهای مورد نظر با رضایت کامل پذیرفتم و استقبال کردم چراکه ماهیت این کاروان بسیار متفاوت بود و برای من که پیش‌تر با مادران کودکان شهید میناب گفتگو کرده بودم، این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. به‌ویژه که این اولین زیارت و اربعین آنها پس از شهادت فرزندانشان محسوب می‌شد.

لواسانی با اشاره به خاطرات مادران داغدیده توضیح داد: گفتگوها حال و هوای خاصی داشت. از نکات ویژه، خاطره مادر ستایش کودک هفت‌ساله شهید بود که می‌گفت؛ «پارسال من ستایش را به اربعین آوردم، اما امسال ستایش مرا آورده است». این جمله و فضای حاکم بر احساسات مادران، به نظرم نشان‌دهنده حال‌وهوای عمیق این اربعین بود. همه مادران معتقد بودند که این فرزندانشان بودند که آنان را به این سفر کشاندند و این زیارت، به واسطه آنها تحقق یافته است.

وی اضافه کرد: اندوه بسیار عمیقی هم در وجود این مادران جاری بود به‌گونه‌ای که به‌محض صحبت از فرزندانشان، اشک‌هایشان جاری می‌شد و گفتگوها همواره با گریه همراه می‌شد اما همگی بر این باور بودند که فرزندانشان در کنارشان هستند و این خود آنان بودند که خواستار حضور مادران در این سفر شده‌اند. بسیاری از این مادران، برای نخستین بار تجربه اربعین را داشتند و آمده بودند تا از امام حسین (ع) آرامش قلبی دریافت کنند.

وی درباره خروجی این گفتگوها عنوان کرد: گفتگوهای انجام‌شده در قالب یک مستند تک‌قسمتی از کاروان خانواده‌های شهدا تدوین خواهد شد. پیش از این البته کاروان های دیگری با افراد دیگری به کربلا عازم شده اند اما من روایت قسمت خانواده‌های شهدا را بر عهده دارم.

لواسانی درباره دیگر خانواده های شهدای جنگ در کاروان یادآور شد: همچنین در این کاروان، خانواده‌های شهدای موشکی نیز حضور داشتند که همسر شهید سجاد خزلی که تمام پیکر همسرش در پای لانچر سوخته بود، از جمله افرادی بودند که با او هم گفتگو کردم. روایت افرادی که در تونل موشکی حضور داشتند و حتی امکان دریافت پیکر مطهرشان برای خانواده هایشان میسر نشد بسیار جانسوز بود.

وی ادامه داد: راوی یکی از این خاطرات نیز برای نخستین‌بار تجربه اربعین را داشت چون به دلیل محدودیت‌های امنیتی شهید در زمان حیات خود که امکان خروج از کشور را نداشته است همسر شهید نیز حالا نخستین اربعین را پس از شهادت تجربه کرده است. گویی خود شهید زمینه‌ساز این اتفاق بوده است.

لواسانی درباره روایت این مستند عنوان کرد: من هر ساله در اربعین حضور دارم و معمولا برنامه‌ای برای اجرا به من پیشنهاد می‌شود که همیشه استقبال کرده ام. اما امسال به دلیل ماهیت گفتگومحور و متفاوت این مستند، اتفاق بسیار ویژه ای برایم بود. به نظرم الگوهای تکراری مانند حضور چهره‌ها و مهمانان معروف کلیشه‌ای شده است، اما این فضا همچنان بکر و تازه بود و خود من نیز از آن تأثیر عمیقی گرفتم.

وی در پایان بیان کرد: به‌ویژه که معتقدم اگر قرار است سخنی در کربلا گفته شود، سزاوارترین گویندگان، این مادران و خانواده‌های شهدا هستند؛ به‌ویژه در نخستین زیارت پس از شهادت عزیزانشان. بنابراین، این حرکت را شایسته قدردانی می‌دانم و به دست‌اندرکارانی که زمینه حضور خانواده‌های شهدا را فراهم آوردند، تبریک می‌گویم.

این مستند در تدارک پخش از شبکه‌های سیماست.