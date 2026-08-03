سرپرست پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، آیین تودیع احمد شعبانی رئیس سابق و معارفه مهدی نکومنش سرپرست جدید پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با حضور سید مهدی ابطحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان پژوهشگاه در سالن همایش‌های حکمت برگزار شد.

در این مراسم، ابطحی به اهمیت امور پژوهش و فناوری در حوزه‌های مختلف پرداخت و اظهار داشت: امر پژوهش و فناوری و ارتقای کیفیت این دو بسیار لازم است و ابراز امیدواری نمود که این مهم با همکاری اعضای هیات علمی و مجموعه همکاران محقق شود.

در ادامه، مهدی نکومنش سرپرست پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در این مراسم ابراز امیدواری کرد تا با همت اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشگاه اهداف تدوین شده محقق و پژوهشگاه به جایگاه عالی خود دست یابد.

در ادامه احمد شعبانی رئیس سابق پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران گزارش کاملی از دستاوردهای پژوهشگاه را ارائه کرد و از همکاران درخواست کرد تا برای محقق شدن اهداف عالی پژوهشگاه تلاش کنند.

در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس و هدایا از زحمات پنج ساله احمد شعبانی تجلیل و لوح مهدی نکومنش سرپرست جدید پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به وی اعطا شد.