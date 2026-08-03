به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گروه پرشیا موبیلیتی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات، تکریم حقوق مشتریان و افزایش میزان رضایتمندی خریداران، از راه اندازی سرویس جدید و تخصصی خود تحت عنوان «میز خدمات» در تمامی نمایندگی‌های فعال این شرکت در سراسر کشور خبر داد.



این طرح ویژه با هدف پاسخگویی شفاف، دقیق و سریع به آن دسته از مشتریان و خریداران خودرو نیسان ترا طراحی شده است که در انتظار تحویل خودروهای ثبت‌نامی خود هستند. پرشیاخودرو با در نظر گرفتن اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، زیرساخت‌های لازم برای پیگیری آسان وضعیت قراردادها را فراهم آورده است.



در همین راستا، برای بهبود در فرآیند پاسخگویی، تلفن ۰۲۱۳۰۵۰۰ ویژه مشتریان شهر تهران و ۰۲۱۴۵۹۱ داخلی ۷ ویژه مشتریان سراسر کشور، آماده پاسخگویی می‌باشند. لذا مشتریان گرامی می‌توانند در ساعات کاری، تماس حاصل نمایند و برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص آخرین وضعیت قرارداد خودرو نیسان ترا، مستقیما به کارشناسان شرکت متصل شوند. کارشناسان گروه پرشیا موبیلیتی (پرشیاخودرو) در این سامانه پاسخگوی تمامی پرسش‌های خریداران بوده و آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت پرونده، مراحل اداری و بازه زمانی تحویل خودرو را به ایشان اعلام خواهند کرد.



گروه پرشیا موبیلیتی (پرشیاخودرو) هدف از اجرای این طرح را تقویت ارتباط مستقیم با مشتریان، کاهش دغدغه‌های ناشی از انتظار تحویل خودرو و ارائه خدماتی شایسته و در شان مراجعان محترم عنوان کرده است.



هم‌اکنون تمامی نمایندگی‌های پرشیاخودرو در سراسر کشور و سامانه تلفنی ۰۲۱۳۰۵۰۰ و ۰۲۱۴۵۹۱ داخلی ۷ آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به خریداران گرامی هستند.

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