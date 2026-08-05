یک بیمارستان قدیمی در جنوب تهران برچیده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی روند پیشرفت و تأمین منابع مالی پروژه احداث بیمارستان جایگزین بهارلو، با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران و حسن حسینی، معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات عمرانی، بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی «بند خیر» و تسهیلات مالیاتی برای تکمیل هرچه سریعتر این مرکز درمانی تأکید شد.
حمید چوبینه، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به پیگیریهای مستمر دانشگاه، برای حل چالشهای زیرساختی بیمارستان بهارلو، گفت: پس از حدود دو دهه چالش پیرامون مالکیت ساختمان جایگزین، با حمایتهای ریاست دانشگاه و پیگیریهای حقوقی انجامشده، مالکیت زمین این پروژه به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شده است. این دستاورد، بستر لازم را برای جذب مشارکتهای خیرین و تخصیص منابع جهت سرعتبخشی به عملیات اجرایی فراهم آورده است.
وی با قدردانی از حمایتهای راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور، افزود: با دریافت مجوزهای لازم و تجهیز کارگاه، هماکنون اولویت اصلی دانشگاه، سرعتبخشی به عملیات گودبرداری و آغاز فاز ساختوساز با بهرهگیری از فراخوانهای قانونی و مشارکت خیرین نیکاندیش است.
راهکاری نوین برای تأمین اعتبار
در ادامه این نشست، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، با تأکید بر اهمیت استراتژیک بیمارستان بهارلو در شبکه درمانی تهران، راهکارهای عملیاتی برای تأمین مالی پروژه ارائه داد.
حسینی با اشاره به محدودیت منابع عمومی، بر استفاده حداکثری از ظرفیت «بند خیر» (اعتبار مالیاتی) تأکید کرد و گفت: این سازوکار قانونی، فرصتی کمنظیر برای پیمانکاران و خیرین است تا با هزینه در پروژههای عمرانیِ سلامت، از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند. ظرفیت ۱۳۰ میلیارد تومانی پیشبینی شده برای این پروژه، قابلافزایش است و دانشگاه میتواند با ارائه صورتوضعیتهای تأییدشده، از این ابزار برای جذب مشارکتهای اقتصادی بهره ببرد.
وی همچنین بر اهمیت انضباط مالی و پیگیری مجوزهای ماده ۲۳ تأکید کرد و افزود: تمرکز تیم فنی بر تکمیل ظرفیت اولیه ۳۳۰ تختخوابی، همزمان با رعایت استانداردهای قانونی، مسیر پروژه را برای جذب اعتبارات و پیشرفت فیزیکی هموارتر خواهد کرد.
نگاه توسعهمحور به نیازهای درمانی جنوب تهران
سید مجید موسویموحد، رئیس بیمارستان بهارلو، نیز در این نشست با تبیین ضرورت گسترش ظرفیتهای درمانی در منطقه جنوب تهران، گفت: با توجه به پتانسیل بالای منطقه و افزایش جمعیت، بیمارستان بهارلو باید فراتر از یک مرکز درمانی فرسوده، به عنوان یک قطب مرجع در حوزههای داخلی، قلب، زنان و اطفال نقشآفرینی کند. طرحهای ارائه شده با نگاهی به افق آینده تدوین شده تا بتواند پاسخگوی نیازهای درمانی منطقه باشد.
وی افزود: تمامی مطالعات مفهومی، پایه و زیستمحیطی مورد نیاز برای دریافت مجوزهای قانونی آغاز شده و تیم فنی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با نظارت دقیق بر جزئیات نقشه و طراحی، در تلاش است تا با کمترین اتلاف زمان، پروژه را به مراحل بهرهبرداری نزدیک کند.
تأکید بر رعایت الزامات فنی و قانونی؛ نقشه راه شفاف برای تکمیل پروژه
محمد محمددوست، مدیر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تشریح ابعاد اجرایی پروژه و ضرورت انطباق با ابلاغیههای وزارت بهداشت، گفت: با توجه به تغییر در دستگاه اجرایی و زمانبندی پروژه، بهروزرسانی مصوبات قانونی برای آغاز عملیات اجرایی با ظرفیت ۳۳۰ تختخوابی اولویت دارد. در همین راستا، فرآیند مطالعات مفهومی و پایه (مورد نیاز برای دریافت مجوز ماده ۲۳) و همچنین مطالعات زیستمحیطی و پدافند غیرعامل با دقت نظر در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه ظرفیت فعلی زمین با نگاه کارشناسانه و واقعبینانه برای ۳۳۰ تخت طراحی شده است، افزود: اگرچه نیاز واقعی منطقه جنوب تهران فراتر از این ظرفیت است، اما با توجه به محدودیتهای زمین، استراتژی ما توزیع مناسب خدمات درمانی و اجتناب از تمرکز غیرمنطقی تختها در یک نقطه است. با این حال، تمامی اقدامات در حال انجام است تا با پیگیریهای تیم درمان، فرآیند سطحبندی تختها بهگونهای پیش رود که در صورت نیاز و فراهم شدن بستر قانونی، امکان افزایش ظرفیت نیز در دستور کار قرار گیرد.
جمعبندی و تصمیمات نهایی
در پایان این نشست، مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک بین تیم فنی دانشگاه و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، فرآیند تعریف پروژههای کوچک مقیاس (مانند گودبرداری) به عنوان زیرمجموعه کلانطرح بیمارستان بهارلو، جهت بهرهمندی از تسهیلات قانونیِ نشاندار کردن مالیاتها، به سرعت عملیاتی شود.
همچنین بر لزوم بهروزرسانی مستندات مربوط به سطحبندی تختهای بیمارستانی و پیگیری مکاتبات با وزارت بهداشت برای دریافت مجوزهای نهایی ماده ۲۳ تأکید شد.
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