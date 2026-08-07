حجت‌الاسلام میثم قربی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سوره مبارکه حمد که در قرآن کریم از آن با عنوان «سبع‌المثانی» یاد شده، چکیده‌ای از معارف و مضامین همه آیات الهی است و دو واژه پایانی این سوره، یعنی «مغضوب» و «ضالین»، از مهم‌ترین مفاهیم تربیتی و اعتقادی قرآن به شمار می‌روند.

وی افزود: خداوند متعال از بندگان می‌خواهد که همواره از قرار گرفتن در زمره «مغضوبین» و «ضالین» به او پناه ببرند؛ «مغضوب» به کسی گفته می‌شود که مورد خشم الهی قرار گرفته و «ضال» نیز فردی است که مسیر هدایت را گم کرده است.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: با بررسی آیات قرآن می‌توان دریافت که موارد غضب الهی محدود اما بسیار روشن است و از جمله شامل کسانی می‌شود که پیامبران الهی را به قتل رسانده‌اند، مؤمنی را عمداً کشته‌اند یا با شهادت دروغ موجب تضییع حق دیگران شده‌اند.

قربی تصریح کرد: در مقابل، آیات فراوانی درباره گمراهی و گمراهان در قرآن کریم وجود دارد که نشان می‌دهد انسان در معرض انواع انحرافات و فتنه‌ها قرار دارد و ممکن است ناخواسته مسیر صحیح را گم کند.

وی بیان کرد: از نظر منطقی، هر فردی که مورد غضب الهی قرار می‌گیرد، گمراه نیز هست، اما هر گمراهی الزاماً در زمره مغضوبین قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مغضوبان علاوه بر گمراه شدن، دیگران را نیز به بیراهه می‌کشانند و زمینه انحراف جامعه را فراهم می‌کنند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: کتاب شریف «الکافی» مجموعه‌ای ارزشمند از معارف اهل‌بیت (ع) است که علاوه بر اصول و فروع، بخش دیگری با عنوان «روضه کافی» دارد و در آن نامه‌ها، سفارش‌ها و معارف اخلاقی و اجتماعی اهل‌بیت (ع) گردآوری شده است.

قربی اضافه کرد: یکی از ارزشمندترین بخش‌های روضه کافی، «صحیفه زهد» منسوب به امام سجاد (ع) است که در آغاز آن حضرت از خداوند می‌خواهند مؤمنان را از نیرنگ ستمگران، حسادت حسودان و سلطه جباران در امان بدارد.

وی بیان کرد: امام سجاد (ع) در این نامه نسبت به فتنه‌های طاغوت و پیروان آن هشدار می‌دهند و تأکید می‌کنند که آنان با شیوه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درصدد تسلط بر افکار و سبک زندگی مردم هستند.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: وابسته کردن انسان به دنیا، رفاه‌طلبی، تجمل‌گرایی و افزایش دلبستگی‌های مادی از مهم‌ترین ابزارهای جریان طاغوت برای دور کردن انسان از معنویت و ارزش‌های الهی است.

قربی تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد قدرت‌های استکباری همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد وابستگی اقتصادی و فرهنگی، ملت‌ها را تحت سلطه خود قرار دهند و سبک زندگی جوامع را تغییر دهند.

وی بیان کرد: پس از واقعه عاشورا نیز بسیاری از مردم از ترس حکومت سکوت کردند و گروهی از خواص نیز برای حفظ مقام و موقعیت خود، از حمایت حق دست کشیدند و همین مسئله موجب غربت اهل‌بیت (ع) شد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: امام سجاد (ع) در صحیفه زهد، بیش از آنکه مردم عادی را مخاطب قرار دهند، خواص جامعه را مورد خطاب قرار داده‌اند و آنان را از دنیاطلبی، عافیت‌طلبی و سکوت در برابر ظلم برحذر داشته‌اند.

قربی تأکید کرد: جامعه اسلامی باید با بصیرت، هوشیاری و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، در برابر فتنه‌ها و نقشه‌های دشمن ایستادگی کند و اجازه ندهد جریان‌های انحرافی با ابزارهای مختلف، افکار عمومی را دچار گمراهی کنند.

وی یادآور شد: دنیا و مقام‌های دنیوی ماندگار نیست و تنها راه سعادت، حرکت در مسیر هدایت الهی، پرهیز از گمراهی و دوری از عواملی است که انسان را در معرض غضب پروردگار قرار می‌دهد.