به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل سلیمی، با اشاره به نخستین مرحله این بازدیدها اظهار کرد: روز ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، تیم نظارت عالیه HSE سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از قرارگاه مرزی خسروی که مسئولیت آن بر عهده شهرداری منطقه ۲۲ است، بازدید کرد. در این بازدید، موارد مرتبط با ایمنی و الزامات HSE بررسی و نکات لازم درباره نواقص و مخاطرات احتمالی به مسئولان قرارگاه اعلام شد.

وی افزود: پیش از آغاز این بازدیدها، چک‌لیست‌های تخصصی HSE به‌صورت مکتوب به تمامی واحدهای شهرداری تهران ابلاغ شده بود تا بر اساس آن، الزامات ایمنی و بهداشتی در محل‌های خدمت‌رسانی رعایت شود.

رئیس دبیرخانه HSE شهرداری تهران ادامه داد: تیم نظارتی پس از بازدید از مرز خسروی وارد کشور عراق شد و شامگاه همان روز از مواکب، استراحتگاه‌ها و محل‌های خدمت‌رسانی شهرداری‌های مناطق ۹ و ۱۱ در شهر سامرا بازدید کرد. این دو منطقه مسئولیت خدمات شهری محدوده اطراف حرم مطهر امامین عسکریین(ع) را بر عهده دارند.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با مدیران شهری حاضر در سامرا گفت: در جریان این بازدیدها، دیدارهایی با شهردار منطقه ۱۱ و همچنین دکتر نادعلی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، برگزار و موضوعات مرتبط با ایمنی، بهداشت و سلامت محیط کار بررسی شد. همچنین توصیه‌ها و تذکرات لازم برای رفع برخی نواقص احتمالی به مسئولان مربوطه ارائه شد.

سلیمی با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در سامرا تصریح کرد: برخی اقدامات از جمله احداث استراحتگاه‌های مناسب برای زائران با رعایت مطلوب ملاحظات ایمنی اجرا شده است که جای تقدیر دارد. همچنین از محل استقرار نیروهای خدمات شهری شهرداری منطقه ۹ و استراحتگاه کارگران در مجاورت حرم مطهر امامین عسکریین(ع) بازدید شد و برخی موارد مرتبط با ایمنی حریق و ایمنی تأسیسات و تجهیزات الکتریکی به همکاران یادآوری شد.

وی تأکید کرد: هدف از این بازدیدها پیشگیری از بروز حوادث و صیانت از سلامت نیروهای خدوم شهرداری و زائران است تا خدمات ارزشمند همکاران که گاهی با استقرارهای سه‌هفته‌ای در عراق همراه است، بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای به نتیجه برسد.

رئیس دبیرخانه HSE شهرداری تهران در پایان از ادامه این برنامه نظارتی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بازدید از مواکب، غرفه‌ها و قرارگاه‌های شهرداری تهران در شهرهای کاظمین، نجف، کوفه، مسیر طریق‌الحسین، کربلا و در نهایت مهران انجام خواهد شد. در این بازدیدها، چک‌لیست‌های تخصصی تدوین‌شده در حوزه‌های رفت‌وروب، سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها، ایمنی تأسیسات برقی، مدیریت پسماند، نظافت، آشپزخانه‌ها، آبدارخانه‌ها و سایر الزامات بهداشتی، ایمنی و سلامت مورد بررسی قرار می‌گیرد تا خدمات‌رسانی به زائران اربعین با بالاترین سطح ایمنی و بدون حادثه انجام شود.