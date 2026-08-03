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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۱

جابجایی ۱۲ هزار زائر قزوینی از مرز مهران

جابجایی ۱۲ هزار زائر قزوینی از مرز مهران

قزوین- رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین گفت: تاکنون ۱۲ هزار و ۱۰۰ زائر از استان قزوین از طریق ناوگان اتوبوسی به مرز مهران منتقل شده‌اند.

احسان شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جابه‌جایی زائران اربعین اظهار کرد: تاکنون با استفاده از ظرفیت حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس، عملیات انتقال زائران از قزوین به مرز مهران و بازگشت آنان به استان انجام شده است.

وی افزود: از مجموع زائرانی که از استان قزوین به مرز مهران منتقل شده‌اند، حدود چهار هزار نفر تاکنون به استان بازگشته‌اند و امروز نیز یک هزار زائر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به قزوین منتقل شدند.

رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با اشاره به افزایش احتمالی حجم بازگشت زائران در روزهای آینده بیان کرد: ناوگان اتوبوسی استان در آماده‌باش کامل قرار دارد و به صورت مستمر برای جابه‌جایی زائران در مسیرهای بازگشت فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط امسال و کوتاه‌تر شدن مدت سفر بخشی از زائران، برنامه‌ریزی لازم برای فعالیت مستمر ناوگان انجام شده و ایمنی و سرعت انتقال زائران در اولویت قرار دارد تا زائران در کوتاه‌ترین زمان و با ایمنی کامل به استان بازگردند.

شهبازی درباره پیش‌بینی ناوگان پشتیبان برای روزهای اوج بازگشت زائران گفت: در صورت افزایش حجم مسافران، از ناوگان مناسب برای مسیرهای طولانی نیز استفاده خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم زائران مدت زیادی در مرز معطل بمانند.

وی با بیان اینکه تمام ظرفیت اتوبوسی استان درگیر عملیات اربعین است، تصریح کرد: در حال حاضر ناوگان اتوبوسی قزوین در مسیرهای اربعینی فعال هستند و برای انتقال زائران در روزهای پیش رو به کار گرفته خواهند شد.

رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با اشاره به گرمای هوا در مرز مهران خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه راهداری این است که زائران در سریع‌ترین زمان ممکن جابه‌جا شوند و کمترین زمان انتظار را در مرز داشته باشند.

وی در پایان از زائران قزوینی خواست بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و افزود: با توجه به احتمال افزایش حجم زائران در روزهای پایانی، توصیه می‌کنیم زائران برنامه بازگشت خود را مدیریت کرده و هرچه سریع‌تر به استان بازگردند تا با ازدحام و افزایش زمان انتظار مواجه نشوند.

کد مطلب 6907016

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