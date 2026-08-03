جابجایی ۱۲ هزار زائر قزوینی از مرز مهران

احسان شهبازی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جابهجایی زائران اربعین اظهار کرد: تاکنون با استفاده از ظرفیت حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس، عملیات انتقال زائران از قزوین به مرز مهران و بازگشت آنان به استان انجام شده است.
وی افزود: از مجموع زائرانی که از استان قزوین به مرز مهران منتقل شدهاند، حدود چهار هزار نفر تاکنون به استان بازگشتهاند و امروز نیز یک هزار زائر با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی به قزوین منتقل شدند.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین با اشاره به افزایش احتمالی حجم بازگشت زائران در روزهای آینده بیان کرد: ناوگان اتوبوسی استان در آمادهباش کامل قرار دارد و به صورت مستمر برای جابهجایی زائران در مسیرهای بازگشت فعالیت میکند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط امسال و کوتاهتر شدن مدت سفر بخشی از زائران، برنامهریزی لازم برای فعالیت مستمر ناوگان انجام شده و ایمنی و سرعت انتقال زائران در اولویت قرار دارد تا زائران در کوتاهترین زمان و با ایمنی کامل به استان بازگردند.
شهبازی درباره پیشبینی ناوگان پشتیبان برای روزهای اوج بازگشت زائران گفت: در صورت افزایش حجم مسافران، از ناوگان مناسب برای مسیرهای طولانی نیز استفاده خواهیم کرد و اجازه نمیدهیم زائران مدت زیادی در مرز معطل بمانند.
وی با بیان اینکه تمام ظرفیت اتوبوسی استان درگیر عملیات اربعین است، تصریح کرد: در حال حاضر ناوگان اتوبوسی قزوین در مسیرهای اربعینی فعال هستند و برای انتقال زائران در روزهای پیش رو به کار گرفته خواهند شد.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین با اشاره به گرمای هوا در مرز مهران خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه راهداری این است که زائران در سریعترین زمان ممکن جابهجا شوند و کمترین زمان انتظار را در مرز داشته باشند.
وی در پایان از زائران قزوینی خواست بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و افزود: با توجه به احتمال افزایش حجم زائران در روزهای پایانی، توصیه میکنیم زائران برنامه بازگشت خود را مدیریت کرده و هرچه سریعتر به استان بازگردند تا با ازدحام و افزایش زمان انتظار مواجه نشوند.
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