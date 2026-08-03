مهیائی: مدیریت اصولی پسماند، اولویت توسعه پایدار گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی صبح دوشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان، مدیریت صحیح پسماند را یکی از ارکان توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: تحقق مدیریت اصولی پسماند و رعایت ضوابط زیست‌محیطی، از مهم‌ترین الزامات حفظ منابع طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند باید با جدیت دنبال شود، افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات، نقش مؤثری در ارتقای نظام مدیریت پسماند و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی استان دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تأکید بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول در حوزه پسماند، اظهار کرد: هر بخشی که در مدیریت پسماند کوتاهی کند، باید پاسخگوی پیامدهای آن باشد و تعیین تکلیف پسماندهای صنعتی غیر ویژه نیز بدون تأخیر در دستور کار قرار گیرد.

مهیائی با اشاره به مسئولیت واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: صنایع موظفند پسماندهای خود را مطابق ضوابط زیست‌محیطی، به‌صورت اصولی جمع‌آوری، حمل و دفن کنند؛ چرا که این موضوع علاوه بر یک تکلیف قانونی، بخشی از مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان نیز به شمار می‌رود.

وی استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین را راهکاری مؤثر برای کاهش حجم پسماندهای صنعتی دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از این پسماندها با بهره‌گیری از خلاقیت و نوآوری قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند و می‌توان از آن‌ها به‌عنوان منابع ارزشمند در صنایع دیگر استفاده کرد.

در ادامه این نشست، روند صدور مجوز و اجرای سایت‌های پسماند ویژه و صنعتی استان، آخرین وضعیت سایت چهارم مدیریت و دفع پسماند گلستان در شهرستان گنبدکاووس و همچنین برنامه‌های مرتبط با تکمیل این پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی وضعیت مدیریت زیست‌محیطی مرکز دفن زباله مراوه‌تپه، ساماندهی سکوی موقت زباله شهرداری بندرترکمن و نحوه مدیریت سپتاژ (لجن فاضلاب) و تخلیه آن در محیط پذیرنده با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در تصفیه‌خانه فاضلاب گرگان، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.