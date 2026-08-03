چهاردهمین سوگواره تعزیه استان بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، چهاردهمین سوگواره تعزیه استان بوشهر، از روز پنجشنبه ۱۵ مرداد تا یکشنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی حسینیه «عاشقان ثارالله» در روستای دهقاید برگزار میشود.
دبیری این رویداد بر عهده احمد مظفری و مدیریت اجرایی آن به حاج غلامرضا مختاری سپرده شده است.
این حسینیه که بهعنوان قدیمیترین و باسابقهترین مرکز تعزیهخوانی استان بوشهر شناخته میشود، حدود ۳۰۰ سال است که آیین شبیهخوانی واقعه کربلا را بیوقفه حفظ کرده و نسل به نسل منتقل نموده است.
احیاگری از تبار سادات جعفری
برگ زرین تاریخ این حسینیه به نام مرحوم سید ابراهیم جعفری گره خورده است؛ چهرهای که از او به عنوان احیاگر تعزیه استان بوشهر یاد میشود. وی فرزند سیدعباس، نواده سید حسن، نتیجه آیتالله سید عبدالرضا و از نوادگان سید جعفر جعفری (ملقب به سید جعفر گپ) بود. سید جعفر گپ، تنها امامزاده این روستا به شمار میرود که همواره مورد تکریم و زیارت مردم منطقه قرار دارد. در حال حاضر نیز این بنای مذهبی با مدیریت و تولیت فرزندان مرحوم سید ابراهیم جعفری اداره میشود.
این سوگواره در فضای معنوی حسینیه و در کنار گلزار مطهر شهدای دهقاید برگزار میشود و همهساله در ایام محرم و صفر، میزبان خیل گستردهای از عاشقان و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) از اقصی نقاط کشور است.
علاقهمندان به هنر آیینی تعزیه و عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) میتوانند برای حضور در این مراسم معنوی به این حسینیه تاریخی مراجعه کنند.
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