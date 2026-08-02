حرم حضرت عبدالعظیم(ع) کانون اجتماع جاماندگان اربعین در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، آیین جاماندگان اربعین طی سالهای اخیر به یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی کشور تبدیل شده است؛ مراسمی که هر سال همزمان با اربعین حسینی، صدها هزار نفر از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را که امکان حضور در کربلا را ندارند، در مسیرهای منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گرد هم میآورد.
سردار قربانمحمد ولیزاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری این مراسم، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را محور اصلی اجتماع جاماندگان اربعین در استان تهران دانست و اظهار کرد: این آستان مقدس، میعادگاه مردم تهران بزرگ و شهرستانهای استان تهران خواهد بود و تمامی ظرفیتها برای میزبانی شایسته از زائران به کار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مراسم جاماندگان اربعین صرفاً یک آیین مذهبی نیست، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی، وحدت ملی و ارادت مردم به فرهنگ عاشورا محسوب میشود، افزود: حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به واسطه جایگاه معنوی و موقعیت ممتاز خود، سالهاست به مرکز تجمع عاشقان اهلبیت(ع) در روز اربعین تبدیل شده و میلیونها دلداده حسینی این مسیر را به نیت همراهی با کاروان کربلا طی میکنند.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، تصریح کرد: سپاه، بسیج، هیأتهای مذهبی، موکبهای مردمی، نیروهای امدادی، خدماتی و سایر دستگاههای اجرایی با تقسیم وظایف مشخص، زمینه ارائه خدمات مناسب به زائران را فراهم کردهاند تا مراسم در فضایی امن، منظم و با کیفیت مطلوب برگزار شود.
ولیزاده با تأکید بر اینکه محوریت مراسم امسال نیز حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) خواهد بود، گفت: هدف از این هماهنگیها، تسهیل حضور مردم و ایجاد شرایط مناسب برای خدمترسانی به زائرانی است که از مناطق مختلف تهران بزرگ و شهرستانهای استان در این اجتماع معنوی شرکت میکنند.
وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در آیین جاماندگان اربعین، جلوهای از استمرار فرهنگ عاشورا و نمایش وحدت و انسجام ملت ایران است و این اجتماع بزرگ مردمی، هر سال با مشارکت گسترده اقشار مختلف، به یکی از شاخصترین رویدادهای مذهبی کشور تبدیل میشود.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در پایان از مردم دعوت کرد با حضور در آیین جاماندگان اربعین و اجتماع در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، بار دیگر ارادت خود به حضرت سیدالشهدا(ع) و آرمانهای نهضت عاشورا را به نمایش بگذارند و در خلق یکی از بزرگترین اجتماعات معنوی کشور سهیم باشند.
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