برگزاری راهپیمایی خانوادگی جاماندگان اربعین حسینی در بیجار

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راهپیمایی خانوادگی جاماندگان اربعین حسینی روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴ از ساعت ۵ صبح در شهرستان بیجار برگزار می‌شود.

وی افزود: این راهپیمایی از ابتدای جاده امامزاده حمزه عرب آغاز و تا حرم مطهر امامزاده حمزه عرب ادامه خواهد داشت و در طول مسیر، مواکب پذیرایی، ایستگاه‌های سلامت، روان‌سنجی و دیگر خدمات فرهنگی و مذهبی برای زائران پیش‌بینی شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با بیان اینکه ویژه‌برنامه‌های مذهبی در حرم مطهر امامزاده حمزه عرب برگزار خواهد شد، عنوان کرد: این مراسم فرصتی برای عرض ارادت عاشقان حسینی است که توفیق حضور در پیاده‌روی اربعین کربلا را نداشته‌اند.

وی با اشاره به اهمیت اربعین حسینی و نقش آن در تحکیم وحدت و همبستگی مسلمانان گفت: پیاده‌روی اربعین نماد وفاداری به مکتب امام حسین (ع) و آرمان‌های عاشورا است و برگزاری این آئین در بیجار، تجلی حضور مردمی و استمرار پیام حماسه کربلا در جامعه امروز محسوب می‌شود.