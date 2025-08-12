  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

برگزاری راهپیمایی خانوادگی جاماندگان اربعین حسینی در بیجار

برگزاری راهپیمایی خانوادگی جاماندگان اربعین حسینی در بیجار

بیجار – رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار از برگزاری راهپیمایی خانوادگی جاماندگان اربعین حسینی همزمان با صبح روز اربعین در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راهپیمایی خانوادگی جاماندگان اربعین حسینی روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴ از ساعت ۵ صبح در شهرستان بیجار برگزار می‌شود.

وی افزود: این راهپیمایی از ابتدای جاده امامزاده حمزه عرب آغاز و تا حرم مطهر امامزاده حمزه عرب ادامه خواهد داشت و در طول مسیر، مواکب پذیرایی، ایستگاه‌های سلامت، روان‌سنجی و دیگر خدمات فرهنگی و مذهبی برای زائران پیش‌بینی شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با بیان اینکه ویژه‌برنامه‌های مذهبی در حرم مطهر امامزاده حمزه عرب برگزار خواهد شد، عنوان کرد: این مراسم فرصتی برای عرض ارادت عاشقان حسینی است که توفیق حضور در پیاده‌روی اربعین کربلا را نداشته‌اند.

وی با اشاره به اهمیت اربعین حسینی و نقش آن در تحکیم وحدت و همبستگی مسلمانان گفت: پیاده‌روی اربعین نماد وفاداری به مکتب امام حسین (ع) و آرمان‌های عاشورا است و برگزاری این آئین در بیجار، تجلی حضور مردمی و استمرار پیام حماسه کربلا در جامعه امروز محسوب می‌شود.

کد خبر 6558172

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها