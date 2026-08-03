به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جاماندگان اربعین حسینی همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، صبح روز سهشنبه ۱۳ مردادماه با حضور اقشار مختلف مردم، هیئات مذهبی و عاشقان اهلبیت (ع) در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان آزادی آغاز میشود و شرکتکنندگان با حرکت در مسیر تعیینشده، ضمن عزاداری و سوگواری، به سمت مزار مطهر شهدای کرمانشاه حرکت خواهند کرد تا با آرمانهای امام حسین (ع) و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجدید میثاق کنند.
برگزارکنندگان این آیین از عموم مردم، هیئات مذهبی، جوانان و خانوادهها دعوت کردهاند با حضور پرشور خود در این اجتماع معنوی، جلوهای از ارادت مردم کرمانشاه به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش بگذارند.
مراسم جاماندگان اربعین هر ساله با حضور گسترده عاشقان حسینی در نقاط مختلف کشور برگزار میشود و فرصتی برای کسانی است که توفیق حضور در پیادهروی اربعین را نداشتهاند تا در فضایی معنوی، عشق و دلدادگی خود را به نهضت عاشورا ابراز کنند.
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