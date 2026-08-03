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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

۴۵۴ کلاس درس جدید در هرمزگان افتتاح می‌شود

۴۵۴ کلاس درس جدید در هرمزگان افتتاح می‌شود

بندرعباس- مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان از بهره‌برداری از ۴۵۴ کلاس درس جدید در آستانه بازگشایی مدارس در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی باوقار زعیمی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای توسعه عدالت آموزشی و رفع کمبودهای فضای آموزشی، ۱۳۳ پروژه شامل مدرسه، سالن‌های ورزشی و سایر فضاهای آموزشی در قالب ۴۵۴ کلاس درس در مناطق مختلف استان آماده‌ بهره برداری شده است.

وی با اشاره به زمان‌بندی بهره‌برداری از این پروژه‌ها افزود: این فضاهای آموزشی با زیربنای بیش از ۴۶ هزار مترمربع، هفته دولت تا مهرماه سال جاری به بهره‌برداری می رسد و در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان در ادامه با تأکید بر نقش کلیدی خیرین در پیشرفت پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اگر امروز استان هرمزگان در نهضت مدرسه‌سازی و معماری آموزشی در سطح کشور جایگاه برتر را کسب کرده است، این موفقیت مرهون حمایت‌های بی‌دریغ و همراهی دلسوزانه خیرین مدرسه‌ساز است.

باوقار با اشاره به کسب مقام برتر کشوری توسط این اداره‌کل در حوزه‌های فنی و مشارکت‌های مردمی، این دستاورد را نتیجه همدلی میان خیرین و مجموعه نوسازی دانست.

وی در پایان تصریح کرد: هر مدرسه‌ای که با همت خیرین و دولت احداث می‌شود، نماد عینی همکاری و همدلی برای ساختن آینده‌ای روشن و شکوفا برای فرزندان این سرزمین است و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد ارتقای بیش از پیش زیرساخت‌های آموزشی در تمامی نقاط استان باشیم.

کد مطلب 6907033

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