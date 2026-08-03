به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی باوقار زعیمی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای توسعه عدالت آموزشی و رفع کمبودهای فضای آموزشی، ۱۳۳ پروژه شامل مدرسه، سالن‌های ورزشی و سایر فضاهای آموزشی در قالب ۴۵۴ کلاس درس در مناطق مختلف استان آماده‌ بهره برداری شده است.

وی با اشاره به زمان‌بندی بهره‌برداری از این پروژه‌ها افزود: این فضاهای آموزشی با زیربنای بیش از ۴۶ هزار مترمربع، هفته دولت تا مهرماه سال جاری به بهره‌برداری می رسد و در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان در ادامه با تأکید بر نقش کلیدی خیرین در پیشرفت پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اگر امروز استان هرمزگان در نهضت مدرسه‌سازی و معماری آموزشی در سطح کشور جایگاه برتر را کسب کرده است، این موفقیت مرهون حمایت‌های بی‌دریغ و همراهی دلسوزانه خیرین مدرسه‌ساز است.

باوقار با اشاره به کسب مقام برتر کشوری توسط این اداره‌کل در حوزه‌های فنی و مشارکت‌های مردمی، این دستاورد را نتیجه همدلی میان خیرین و مجموعه نوسازی دانست.

وی در پایان تصریح کرد: هر مدرسه‌ای که با همت خیرین و دولت احداث می‌شود، نماد عینی همکاری و همدلی برای ساختن آینده‌ای روشن و شکوفا برای فرزندان این سرزمین است و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد ارتقای بیش از پیش زیرساخت‌های آموزشی در تمامی نقاط استان باشیم.