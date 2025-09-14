به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باوقار ظهر یکشنبه در نشست با اعضای شورای شهر بندرعباس با بیان اینکه «عدالت در فضای آموزشی» یکی از راهبردهای مهم دولت چهاردهم است، گفت: در مسیر تحقق این هدف، با حمایت ریاست جمهوری و استاندار هرمزگان نهضت توسعه فضاهای آموزشی در استان با قدرت ادامه دارد.

حرکت عدالت‌محور دولت چهاردهم در توسعه آموزشی هرمزگان

باوقار با اشاره به پیشتازی استان در پروژه‌های عمرانی آموزشی افزود: در حال حاضر هرمزگان با ۳۴۰ فضای آموزشی فعال، در رتبه نخست کشور از لحاظ تعداد پروژه‌های در حال اجرا قرار دارد. این در حالی است که از نظر جمعیت دانش‌آموزی در رتبه هفدهم قرار داریم.

وی ادامه داد: از نظر میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با میانگین ۵۳ درصد، در جایگاه پنجم کشوری هستیم.

پیشتازی هرمزگان در جذب خیرین مدرسه‌ساز

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان از کسب رتبه نخست کشوری در جذب خیرین مدرسه‌ساز در سال گذشته خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این روند در سال جاری نیز تکرار شود.

رشد سرانه فضای آموزشی بندرعباس؛ نتیجه پروژه‌های معطل‌مانده

باوقار با اشاره به پایین بودن سرانه فضای آموزشی در شهر بندرعباس گفت: در حالی که میانگین کشوری سرانه فضای آموزشی ۵.۴۵ مترمربع است، این رقم در استان ۵.۲۵ و در شهر بندرعباس ۴.۲۵ مترمربع است. البته در مقایسه با دو سال گذشته، افزایش نیم‌متری داشته‌ایم که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی است.

وی افزود: در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تنها دو پروژه بزرگ‌مقیاس آموزشی در بندرعباس افتتاح شد، اما از سال ۱۴۰۲ تاکنون ۱۱ پروژه بزرگ در مناطق مختلف شهر به بهره‌برداری رسیده که برخی از آن‌ها مانند مدرسه انرژی اتمی، تا ۱۳ سال متوقف مانده بودند.

وی به پروژه‌های شاخصی مانند مدارس زمزم ۲، آفتاب، ابن‌سینا، شهید رضا زارعی، سلام، حاصل هرمزی، فولاد، مسکن شهرسازی، حضرت مهدی (عج) در شهرک ولیعصر، سجادیه و شهرک توحید اشاره کرد که برخی از آن‌ها با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، به زودی آماده افتتاح خواهند بود.

قطب معماری مدارس کشور در هرمزگان شکل گرفته است

باوقار با تاکید بر اهمیت هویت‌بخشی به مدارس گفت: سازمان نوسازی مدارس کشور در سال گذشته، هرمزگان را به عنوان دبیرخانه معماری مدارس کشور معرفی کرد.

وی افزود: سال گذشته پنج مدرسه برتر از نظر معماری در کشور انتخاب شدند که چهار مدرسه از هرمزگان بودند. این نشان می‌دهد که توجه به معماری بومی و کیفی‌سازی فضاهای آموزشی، به‌صورت جدی در دستور کار ما قرار گرفته است.

درخواست برای حمایت شورا از نگهداری و زیباسازی مدارس

باوقار از اعضای شورای شهر بندرعباس خواست تا برای نگهداری، محوطه‌سازی و زیباسازی فضاهای آموزشی، حمایت ویژه‌ای داشته باشند.

او تاکید کرد: مدارس ساخته شده نباید تنها از نظر ساختمانی کامل باشند؛ بلکه زیباسازی محیط، محوطه پیرامونی و کیفیت فضای فیزیکی تأثیر مستقیم بر تربیت و یادگیری دارد.

پروژه مهر با تحویل ۱۳۵ پروژه آموزشی در آستانه مهر ۱۴۰۴

وی در پایان از تحویل ۱۳۵ پروژه آموزشی با ۵۴۰ کلاس درس تا مهرماه امسال خبر داد و گفت: بیشترین پروژه‌های در حال اجرا متعلق به شهرستان بندرعباس است، پس از آن شهرستان‌های قشم و بستک قرار دارند.

باوقار خاطرنشان کرد: نگاه ما به ساخت مدارسی با هویت معماری بومی هرمزگان است. این مسیری است که پس از سال‌ها کار مطالعاتی آغاز شده و امروز در حال اجرایی شدن است. امیدواریم با همراهی شما، این مسیر ادامه‌دار باشد.