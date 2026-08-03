به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز، از بسیج کامل ناوگان حملونقل مسافری این استان برای انتقال زائران اربعین حسینی از پایانه مرزی مهران خبر داد و گفت: زائران پس از ورود به کشور در کوتاهترین زمان ممکن به مقاصد خود اعزام میشوند.
وی در حاشیه بازدید از پایانه مسافربری شهید رئیسی مرز مهران اظهار کرد: همزمان با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی از کشور عراق، تمامی ظرفیت ناوگان حملونقل مسافری استان البرز برای خدمترسانی به زائران بسیج شده است تا روند انتقال آنان با سرعت، نظم و ایمنی مطلوب انجام شود.
بسیج کامل ناوگان برای انتقال زائران
وی افزود: با برنامهریزیهای انجامشده و هماهنگی میان اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز و شرکتهای حملونقل مسافری، ناوگان مورد نیاز در پایانه مرزی مهران مستقر شده است.
باقرجوان تصریح کرد: با این تمهیدات، زائران در کمترین زمان ممکن پس از ورود به کشور سوار اتوبوس شده و به مقصد استان البرز و دیگر شهرهای کشور اعزام میشوند.
تداوم خدمترسانی تا پایان عملیات بازگشت
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای البرز با قدردانی از تلاش رانندگان، شرکتهای حملونقل مسافری و عوامل اجرایی مستقر در مرز مهران، گفت: خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تا پایان کامل عملیات بازگشت ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: تمامی امکانات، ظرفیتها و توان ناوگان حملونقل استان برای انتقال ایمن، سریع و منظم زائران به کار گرفته شده است.
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