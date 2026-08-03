ساماندهی ۲۰۵ سگ بلاصاحب در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا صبح دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی سگهای بلاصاحب در ساری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۶ گزارش در این حوزه ثبت شده که ۵۱ مورد از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری و ۷۵ مورد نیز در جریان بازدیدهای میدانی به ثبت رسیده است.
وی افزود: در همین مدت، ۲۰۵ قلاده سگ بلاصاحب از سطح شهر جمعآوری شدهاند. همچنین شهرداری ساری در اردیبهشتماه امسال با یک شرکت تخصصی قرارداد یکسالهای برای اجرای عملیات جمعآوری سگهای بلاصاحب منعقد کرده است.
سرپرست فرمانداری ساری با بیان اینکه نظارت بر اجرای این قرارداد بر عهده معاونت خدمات شهری شهرداری و سازمان مدیریت پسماند است، تصریح کرد: زندهگیری سگهای بالغ و نابالغ با استفاده از تجهیزات استاندارد مهار، محور اصلی این قرارداد است.
اسکندرنیا ادامه داد: این شرکت از شهریور سال گذشته نیز پیش از انعقاد قرارداد رسمی، در اجرای طرح جمعآوری سگهای بلاصاحب با شهرداری همکاری داشته و این روند همچنان ادامه دارد.
وی کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب را مهمترین هدف این طرح عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف تنها با اجرای عملیات در محدوده شهر امکانپذیر نیست و لازم است روستاهای اطراف ساری نیز تحت پوشش برنامههای کنترلی قرار گیرند.
سرپرست فرمانداری ساری با تأکید بر ضرورت مشارکت دهیاران، روستاییان و شهروندان در اجرای این برنامه افزود: یکی از چالشهای موجود، ورود سگهای جدید از روستاهای اطراف یا رهاسازی آنها توسط برخی افراد در محدوده شهری است که روند کنترل جمعیت را با دشواری مواجه میکند.
وی خاطرنشان کرد: سگهای جمعآوریشده پس از انتقال به پناهگاه، تحت واکسیناسیون و عقیمسازی قرار میگیرند و وضعیت این مرکز نیز بهطور مستمر مورد بازدید و نظارت قرار دارد.
اسکندرنیا با اشاره به نگهداری حدود ۷۰۰ قلاده سگ در پناهگاه، وضعیت ساری را در زمینه مدیریت سگهای بلاصاحب نسبتاً مناسب ارزیابی کرد و گفت: شهروندان میتوانند گزارشهای خود درباره حضور سگهای بلاصاحب را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری ثبت کنند.
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