آزادی ۶ زندانی جرایم غیرعمد خراسان جنوبی به برکت اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آثار فرهنگ ایثار و گذشت در مکتب عاشورا اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با مشارکت خیرین، مردم نیک‌اندیش، گذشت شکات، حمایت ستاد دیه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، ۶ زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی افزود: این اقدام خداپسندانه جلوه‌ای از فرهنگ انسان‌ساز عاشورا و نمادی از همدلی، ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که می‌تواند ضمن کاهش آلام خانواده‌های نیازمند، زمینه بازگشت افراد به زندگی سالم را فراهم کند.

تأمین بیش از ۷۱۷ میلیارد ریال برای آزادی ۶ زندانی

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به جزئیات این اقدام بیان کرد: مجموع بدهی این ۶ زندانی ۷۱۷ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال بود که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

عبداللهی ادامه داد: از این میزان، ۶۹۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از طریق پذیرش اعسار، ۸ میلیارد و ۱۴۱ میلیون ریال با گذشت شکات، ۴ میلیارد ریال از محل تسهیلات قرض‌الحسنه و ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال نیز با کمک‌های ستاد دیه استان و کشور، خیرین و مردم نیک‌اندیش تأمین شد.

وی با تأکید بر نقش ظرفیت‌های قانونی، رضایت شکات و حمایت‌های مردمی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، گفت: این اقدامات از مهم‌ترین راهکارها برای بازگرداندن افراد به کانون خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

موافقت با آزادی ۸ زندانی دیگر

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین از بررسی پرونده‌های جدید در هیئت امنای ستاد دیه استان خبر داد و گفت: در آخرین نشست این هیئت، پرونده ۹ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد بررسی شد که با آزادی ۸ نفر از آنان موافقت شد.

عبداللهی افزود: این افراد پس از طی مراحل قانونی، معرفی به بانک‌های عامل، دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه و پرداخت بدهی، از زندان آزاد خواهند شد.

وی مجموع بدهی این پرونده‌ها را ۴۰۰ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: از این مبلغ، ۳۷۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال از طریق گذشت شکات، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از محل آورده محکومان و ۲۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال نیز از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین خواهد شد.

اربعین؛ جلوه‌ای از فرهنگ احسان و گذشت

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با قدردانی از خیرین، مردم نیک‌اندیش، شکات، اعضای ستاد دیه، بانک‌های عامل و مجموعه‌های همراه در این اقدام خیرخواهانه، اظهار کرد: ترویج فرهنگ احسان، گذشت و دستگیری از نیازمندان به‌ویژه در مناسبت‌های معنوی همچون اربعین حسینی، از آموزه‌های ارزشمند مکتب عاشورا است.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، علاوه بر بازگرداندن امید به خانواده‌های چشم‌انتظار، زمینه اصلاح و بازگشت شرافتمندانه این افراد به جامعه را فراهم می‌کند.

عبداللهی با تأکید بر استمرار حمایت دستگاه قضایی از برنامه‌های ستاد دیه، ابراز امیدواری کرد با تداوم مشارکت خیرین و توسعه فرهنگ گذشت، زمینه آزادی زندانیان بیشتری در استان فراهم شود.