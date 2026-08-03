تکمیل بزرگترین مجتمع اسکان زائران اربعین در کربلا

به گزارش ایکنا به نقل از الکفیل، عبدالحسن محمد، مسئول بخش فنی و مهندسی آستان مقدس حسینی، در اظهارات خود اعلام کرد که این پروژه شامل بیش از ۴۵ سازه مسقف و خیمه‌های خدماتی جدید به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع در کربلا است.

وی تأکید کرد که این مجموعه از نظر امکانات سرمایشی و تجهیزات پشتیبانی به‌طور کامل مجهز شده است تا شرایط استراحت بهتری برای زائران فراهم شود.

در بخش زیرساخت‌های بهداشتی و آب، بخش فنی آستان مقدس موفق به بازسازی ۶۰ واحد بهداشتی و احداث ۱۵ واحد جدید شده است. همچنین جهت تضمین پایداری توزیع آب، ۳۰ مخزن با ظرفیت ۱۰ هزار لیتر نصب و شبکه انتقال آب با ظرفیت بالا جایگزین شده است.

محمد همچنین به اقدامات ویژه در مقابله با گرمای هوا اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۲ هزار مترمربع از محوطه مجموعه برای حفاظت از زائران در برابر تابش آفتاب مسقف شده و عملیات نصب ۴۰۰ دستگاه خنک‌کننده هوا نیز در دستور کار قرار گرفته است.

این پروژه که بخشی از طرح جامع خدمات‌رسانی آستان مقدس حسینی محسوب می‌شود، با هدف ایجاد محیطی ایمن، یکپارچه و مجهز برای زائران در ایام اربعین به مرحله نهایی خود و بهره‌برداری رسیده است.