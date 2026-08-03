«اسپایدر من» از پس ماموریتش برآمد؛ دنیا در دست مرد عنکبوتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» در افتتاحیه‌ای خیره‌کننده ۳۵۵ میلیون دلار فروخت تا نامش را به عنوان دومین افتتاحیه بزرگ در تاریخ سینما ثبت کند.

این فیلم ماجراجویی کمیک بوکی سونی و مارول با فروش در ۴۴۸۷ سینما در آمریکای شمالی، همه انتظاری را که از آن می‌رفت، برآورده کرد و پس از «انتقام‌جویان: پایان بازی» که سال ۲۰۱۹ با ۳۵۷ میلیون دلار، بزرگ ترین افتتاحیه تاریخ سینما در آمریکا را به نام خود کرد، قرار گرفت. البته جای تعجب ندارد اگر سونی مجموع فروش نهایی دوشنبه را بعدا اصلاح کند و این فیلم را به عنوان فیلمی که رکورد تمام دوران را شکسته است، معرفی کند.

هیچ فیلم دیگری تاکنون نتوانسته در یک آخر هفته (۳ روزه) به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار نزدیک شود. سومین افتتاحیه بزرگ داخلی متعلق به «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» محصول ۲۰۲۱ با ۲۶۰ میلیون دلار و پس از آن «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» محصول ۲۰۱۸ با ۲۵۷ میلیون دلار است. به این ترتیب مارول ۴ افتتاحیه بزرگ تمام دوران در آمریکا را در اختیار دارد.

«مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» در سینماهای دیگر نقاط جهان هم ۵۷۳ میلیون دلار فروخت تا مجموع فروشش را به ۹۲۷ میلیون دلار برساند و در گام اول نزدیک به کلوپ میلیاردی‌ها شود. هرچند «انتقام جویان: پایان بازی» در اولین آخر هفته اکران خود به فروش خیره‌کننده ۱.۲ میلیارد دلار دست یافته بود.

سونی حدود ۲۲۵ میلیون دلار برای تولید «روز جدید» هزینه کرده که این بدون محاسبه هزینه‌های بازاریابی است. دستین دنیل کرتون سازنده «شانگ چی و افسانه ده حلقه»، کارگردانی «روز جدید» را برعهده داشته که در راتن تومیتوز ۹۰ درصد و در نظرسنجی‌های سینمااسکور درجه «A» را کسب کرده است.

با وجود هیاهوی «مرد عنکبوتی: روز جدید»، «اودیسه» کریستوفر نولان نیز ۵۱ میلیون دلار دیگر در سومین هفته اکران خود فروخت تا مجموع فروش این ۲ فیلم در کنار هم، با رقم حدود ۴۳۰ میلیون دلار، بزرگترین فروش آخر هفته را در تاریخ گیشه آمریکا رقم بزند. البته، پیش از این، «انتقام‌جویان: پایان بازی» (مجموعاً ۴۰۲ میلیون دلار) و پس از آن «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» (مجموعاً ۳۱۴ میلیون دلار) پرفروش‌ترین آخر هفته را ساخته بودند.

کمتر کسی در هالیوود انتظار داشت فیلم دیگری بتواند به اوج گیشه «انتقام‌جویان: پایان بازی» نزدیک شود، زیرا آن فیلم اوج حماسی ۲۲ فیلم مرتبط با هم بود و چند ماه پس از آن هم شیوع کرونا صنعت سینما را به هم ریخت و در عین حال «پایان بازی» با رسیدن به پایان داستانی که همه منتظرش بودند، موجب شد تا دنباله‌های پس از کووید مانند «مارول‌ها» و «مرد مورچه‌ای و زنبورک: کوانتانیا» در سال ۲۰۲۳ و «کاپیتان آمریکا: دنیای جدید شجاع» در سال ۲۰۲۵، «رعد و برق‌ها» و «چهار شگفت‌انگیز: اولین قدم‌ها» همگی در گیشه ناامیدکننده ظاهر شوند. آنقدر که تحلیل‌گران می‌گویند مخاطبان از دیدن چیزهای تکراری خسته شده‌اند.

به نظر می‌رسد جذابیت «روزی کاملاً جدید» به دلیل ماجراجویی مرد عنکبوتی و پس از آنکه قسمت قبلی، «راهی به خانه نیست»، با یک پایان‌بندی بسیار نفس‌گیر به پایان رسید، هنوز تمام نشده است. در فیلم قبلی پیتر پارکر با بازی تام هالند تصمیم گرفت تا هویت خود را از جهان پاک کند و همین موجب شد تا دوست دخترش (زندایا) و بهترین دوستش ند (جیکوب باتالون) هم او را فراموش کنند.

نکته اینجاست که «مرد عنکبوتی» در واقع حتی یک پرده آی‌مکس هم در اختیار ندارد زیرا همه آنها در اختیار «اودیسه» هستند.