حجت‌الاسلام هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های حرکت‌های جهادی اظهار کرد: گروه جهادی بی‌قانون نیست، بلکه ضمن پایبندی به قوانین کشور، از نظم و قواعد متناسب با ماهیت فعالیت خود برخوردار است؛ با این تفاوت که نباید درگیر بروکراسی‌هایی شود که فاصله میان تصمیم‌گیری و اقدام را طولانی می‌کند.

وی افزود: اگر فاصله میان تصمیم تا عمل افزایش یابد، بخشی از ظرفیت‌ها از بین می‌رود و ممکن است حاشیه‌ها و موانع، اصل کار را نیز متوقف کند؛ در حالی که یکی از کارکردهای اصلی گروه‌های جهادی، کوتاه کردن همین فاصله و تبدیل تصمیم به اقدام است.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد با تأکید بر اینکه کار جهادی به معنای قانون‌گریزی نیست، گفت: فعالیت جهادی، هیئتی و بسیجی هرکدام قواعد و الزامات خاص خود را دارند و حرکت جهادی نیز در چارچوب قانون انجام می‌شود، اما نباید اجازه داد بروکراسی و فرایندهای فرسایشی، روحیه اقدام و خدمت را از بین ببرد.

زیست جهادی فراتر از انجام فعالیت‌های مقطعی است

صاحبقرانی در ادامه، زیست جهادی را فراتر از انجام فعالیت‌های مقطعی دانست و اظهار کرد: فردی که حقیقتاً اهل جهاد باشد، از انجام کار جهادی به روحیه و در نهایت به زیست جهادی می‌رسد؛ موضوعی که بیش از آنکه نیازمند ادعا باشد، در رفتار و سبک زندگی فرد نمایان می‌شود.

وی با اشاره به سیره شهید احمد کاظمی گفت: اگر بخواهیم یک الگوی روشن از زیست جهادی را مشاهده کنیم، می‌توان به زندگی شهید احمد کاظمی نگاه کرد؛ فردی که روحیه جهادی در مقاطع مختلف زندگی او، پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استمرار داشت.

این کارشناس مذهبی با اشاره به حضور شهید کاظمی در امدادرسانی به زلزله‌زدگان فردوس پیش از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در پی زلزله فردوس در سال ۱۳۴۷، هنوز انقلاب اسلامی به پیروزی نرسیده بود که گروهی از روحانیون و معتمدان بازار مشهد برای کمک به مردم این منطقه راهی فردوس شدند و فعالیت‌های امدادی و خدمت‌رسانی را آغاز کردند.

صاحبقرانی ادامه داد: این روحیه در حوادث مختلف از جمله سیل ایرانشهر، سیل قوچان و همچنین زلزله بم در زندگی شهید کاظمی دیده شد و او در جریان زلزله بم نیز چندین بار برای حضور میدانی و مشاهده مستقیم وضعیت مردم به این منطقه رفت.

وی با بیان اینکه روحیه جهادی در زندگی شهید کاظمی به فعالیت‌های امدادی محدود نبود، گفت: مبارزه با استکبار و حضور در عرصه‌های مختلف جهاد نیز بخشی از شخصیت این شهید بود و در نهایت نیز در همین مسیر به شهادت رسید.

انسان جهادی وقتی با مانعی مواجه می‌شود، اصل امکان انجام کار را نفی نمی‌کند

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد، ناامید نشدن در برابر موانع را یکی از شاخصه‌های مهم روحیه جهادی عنوان کرد و گفت: انسان جهادی وقتی با مانعی مواجه می‌شود، اصل امکان انجام کار را نفی نمی‌کند؛ اگر راهی بسته باشد، به دنبال راه دیگری می‌گردد و از تلاش و حرکت بازنمی‌ایستد.

وی افزود: اینکه فرد بتواند در برابر بی‌مهری‌ها و دشواری‌ها سرد و ناامید نشود و با استمرار و تلاش، مسیر تحقق آرمان و هدف خود را دنبال کند، از نشانه‌های مهم زیست جهادی است.

صاحبقرانی با بیان اینکه هدف حرکت‌های جهادی نباید صرفاً به برگزاری اردوهای جهادی محدود شود، تصریح کرد: دغدغه اصلی باید این باشد که یک اردوی جهادی، به شکل‌گیری زیست جهادی در فرد منجر شود و این سبک زندگی در نهایت به عاقبتی جهادی ختم شود.

وی خاطرنشان کرد: روحیه جهادی درونی است، اما آثار و نشانه‌های آن در رفتار انسان ظهور پیدا می‌کند و دیگران می‌توانند این روحیه را در موقعیت‌های مختلف زندگی مشاهده کنند؛ فرد جهادی کسی است که در سختی‌ها ناامید نمی‌شود، از مسیر خود بازنمی‌گردد و برای تحقق آرمان خود استمرار و تلاش دارد.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد در پایان با اشاره به جمله شهید سلیمانی مبنی بر اینکه «شهید زیستن، منجر به شهادت می‌شود»، گفت: جهاد باید از یک فعالیت مقطعی عبور کند و به شیوه‌ای برای زیستن تبدیل شود؛ چراکه آنچه در نهایت در رفتار و زندگی انسان ظهور می‌کند، بازتاب همان روحیه‌ای است که در درون او شکل گرفته است.