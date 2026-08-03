دلدادگی زائران و خادمان در موکب امام رضا(ع) همدان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-اکرم محمدی: تجلی عشق و ارادت به ساحت سیدالشهدا (ع) جغرافیا نمی‌شناسد؛ گاه در قدم‌های خسته زائران جاده نجف به کربلا معنا می‌شود و گاه در قامت خادمانی که فرسنگ‌ها دورتر از نینوا در مسیر عبور کاروان‌ها آغوش مهر به روی زائران می‌گشایند.

استان همدان به عنوان دروازه ورود به کریدور غرب کشور و شاهراه مواصلاتی زائران کوی دوست به سمت مرزهای مهران، خسروی و باشماق سال‌ها است که مدال افتخار میزبانی زوار اربعین را بر سینه دارد.

در میان خیمه‌های برافراشته در این دیار موکب امام رضا (ع) شهرستان همدان با عطر جان‌بخش رضوی ایستگاه وصلی است که خادمیارانش آستین همت بالا زده‌اند تا غبار راه از تن مسافران قبله دل‌ها بزدایند.

این موکب مردمی که از ۲۷ تیرماه تا دهم مردادماه آغوش مهربانی خود را به روی زائران مسیر عشق گشوده بود، با ساماندهی تشکیلاتی منظم در قالب هشت کارگروه تخصصی، تصوری نوین از مدیریت جهادی و خدمت کریمانه را به نمایش گذاشت.

از خدمات اسکان شبانه‌روزی و توزیع روزانه هزاران وعده صبحانه و میان‌وعده گرفته تا اصرار بر حفظ کیفیت و کرامت زائران با پذیرایی سنتی در وعده‌های شام، همگی نشان از معرفتی دارد که ریشه در دل‌های عاشقان اباعیدالله الحسین(ع) دوانده است.

موکب امام رضا (ع) همدان نمونه بارزی از همدلی مؤمنانه مردم متدین هگمتانه است که در ادامه به جزئیات فعالیت‌ها، آمار خدمات و خاطرات شنیدنی دست‌اندرکاران آن در گفت‌وگو با مسئولان این کانون پرداخته‌ایم.

مهدی صفایی دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان همدان و مسئول موکب امام رضا(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت این موکب اظهار کرد: این موکب از ۲۷ تیرماه فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: استان همدان به دلیل قرار گرفتن در کریدور غرب کشور و نزدیکی به شهرهای مرزی همچون سنندج، کرمانشاه و ایلام هر ساله میزبان تعداد زیادی از زائرانی است که از نقاط مختلف کشور به سمت مرزها و عتبات عالیات حرکت می‌کنند.

مسئول موکب امام رضا(ع) با بیان اینکه حضور زائران امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشت، گفت: تلاش کردیم در کنار افزایش میزان خدمت‌رسانی، کیفیت خدمات نیز ارتقا پیدا کند و زائران با آرامش و رضایت بیشتری از خدمات موکب استفاده کنند.

ارائه صبحانه به بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ زائر

وی ادامه داد: روزانه صبحانه برای بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ تا یک‌هزار و ۷۰۰ نفر تهیه و توزیع می‌شد و در کنار آن میان‌وعده‌هایی مانند لقمه، میوه، سیب‌زمینی و هندوانه نیز در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

صفایی اظهار کرد: چای و دمنوش نیز در چایخانه موکب به‌صورت مستمر ارائه می‌شد و خدماتی مانند شربت تخم‌شربتی و شربت خاکشیر نیز در طول فعالیت موکب برقرار بود.

وی با اشاره به خدمات اسکان موکب گفت: اسکان زائران به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شد و در ساعات شب، بیشتر زائرانی که از استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران، گیلان، مرکزی، قم، قزوین و دیگر مناطقی که مسیر حرکتشان از همدان بود، از این امکان استفاده می‌کردند.

مسئول موکب امام رضا(ع) افزود: مردم همدان با میزبانی شایسته از زائران تلاش کردند تا بخشی از خستگی سفر را از آنها دور کنند و فضای مناسبی برای استراحت و ادامه مسیر فراهم شود.

فعالیت حدود ۹۰ خادم در قالب شیفت‌های منظم

وی با اشاره به تعداد خادمان موکب گفت: حدود ۸۴ تا ۹۰ نفر از خادمیاران و خادمان امام رضا(ع) به‌صورت شیفتی و شبانه‌روزی در موکب فعالیت می‌کردند.

صفایی ادامه داد: شیفت‌های خدمت به‌صورت ۶ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۶ در نوبت‌های روز و شب تنظیم شده بود و هر خادم پس از حضور در محل شیفت خود را از خادم قبلی تحویل می‌گرفت و در پایان نیز آن را به خادم بعدی واگذار می‌کرد.

وی افزود: برای هر شیفت، سرشیفت تعیین شده بود و سرشیفت‌ها مسئولیت تحویل گرفتن امور، هماهنگی نیروها و ثبت فعالیت‌ها را بر عهده داشتند و این شیوه موجب شد خدمت‌رسانی با نظم و هماهنگی بیشتری انجام شود.

مسئول موکب امام رضا(ع) همدان گفت: مسئولانی که از کانون‌های خدمت رضوی بازدید می‌کردند، نظم حاکم بر فعالیت‌های این موکب را مورد توجه قرار می‌دادند و آن را در شمار منظم‌ترین کانون‌هایی می‌دانستند که مورد سرکشی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به ساختار اجرایی موکب امام رضا(ع) اظهار کرد: با توجه به اینکه این موکب با نام امام رضا(ع) فعالیت می‌کرد، کارها در قالب هشت کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی ساماندهی شد.

صفایی افزود: کارگروه سلامت، کارگروه فرهنگی، چایخانه، حمل‌ونقل و ترابری، پشتیبانی و تدارکات، کمیته بانوان، اسکان آقایان، آشپزخانه و نظافت و بهداشت از جمله بخش‌های فعال موکب بودند.

وی درباره وظایف کمیته‌ها بیان کرد: کمیته بانوان امور مربوط به اسکان، نظافت، حراست و مراقبت از بانوان زائر را بر عهده داشت و کمیته اسکان آقایان نیز برای ساماندهی محل استراحت زائران مرد فعالیت می‌کرد.

مسئول موکب امام رضا(ع) ادامه داد: گروه آشپزخانه مسئولیت پخت غذا را بر عهده داشت، کمیته نظافت و بهداشت به‌صورت جداگانه فعالیت می‌کرد و کمیته پشتیبانی و تدارکات نیز نیازهای مختلف موکب را تامین می‌کردند و چایخانه، حمل‌ونقل، سلامت و امور فرهنگی نیز هرکدام نیروها و مسئولان مشخصی داشتند.

صفایی با بیان اینکه رویکرد موکب بر کیفیت خدمت‌رسانی استوار بود، گفت: تلاش ما این نبود که صرفاً آمار بالایی از تعداد غذای توزیع‌شده ارائه کنیم، بلکه تمرکز اصلی بر کیفیت خدمات بود.

وی افزود: هر شب غذای شام برای حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر تهیه می‌شد و غذا به‌صورت سنتی در دیس و سینی، همراه با آب، سبزی و ترشی در اختیار زائران قرار می‌گرفت و برای هر 2 نفر در یک سینی آماده می‌شد.

مسئول موکب امام رضا(ع) همدان اظهار کرد: توزیع شام از ساعت ۲۱:۳۰ آغاز می‌شد و تا حدود ساعت ۲۳ ادامه داشت زیرا زائران با اتوبوس‌ها و خودروهای مختلف در زمان‌های متفاوت وارد موکب می‌شدند.

ثبت مشخصات زائران برای افزایش امنیت و بازگرداندن وسایل گمشده

وی یکی از اقدامات موکب را ثبت مشخصات خودروها و زائران عنوان کرد و گفت: هنگام ورود خودرو به محل اسکان شماره پلاک، شماره تلفن همراه و کد ملی سرپرست یا مسئول گروه ثبت می‌شد که این اقدام چند مزیت داشت، نخست اینکه محل اسکان برای زائران اختصاص داشت و از ورود افراد غیرزائر جلوگیری می‌شد و دیگر اینکه در صورت جا ماندن وسایلی مانند ساک، تلفن همراه یا لوازم کودکان، امکان شناسایی صاحب وسیله و برقراری تماس با او وجود داشت.

وی ادامه داد: در مواردی زائران وسایل خود را در محل اسکان جا گذاشته بودند که با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده از جمله شماره خودرو و شماره تلفن، با آنها تماس گرفته و وسایلشان به آن‌ها بازگردانده شد و چندین دستگاه تلفن همراه نیز از همین طریق به صاحبانشان تحویل داده شد.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان همدان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی موکب گفت: نماز جماعت در موکب برگزار می‌شد و سفره اربعینی نیز با مشارکت خادمیاران، خادمان امام رضا(ع) و مردم برپا بود.

وی اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذشته در فضاسازی، طراحی پایه کار و پس‌زمینه موکب تغییراتی ایجاد شد و تلاش کردیم محیطی معنوی و متناسب با حال‌وهوای اربعین برای زائران ایجاد کنیم.

صفایی افزود: در ورودی موکب المان‌هایی با موضوع بین‌الحرمین طراحی شده بود و المانی به نام امام رضا(ع) به طول ۱۰ متر و عرض سه متر نیز در مقابل موکب قرار داشت و نصب پرچم‌ها و المان‌های مذهبی فضای معنوی ویژه‌ای در اطراف موکب ایجاد کرده بود.

وی همچنین با اشاره به حضور تصاویر و نمادهای مرتبط با رهبر معظم انقلاب و شهدا در فضای موکب گفت: این فضاسازی با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و پیوند دادن خدمت‌رسانی اربعین با فرهنگ ایثار و شهادت انجام شد.

مسئول موکب امام رضا(ع) با اشاره به بازدید مسئولان از موکب گفت: امسال جمعی از نمایندگان، مسئولان ادارات و مدیران استانی از موکب بازدید کردند.

وی از حضور آقایان حاجی‌بابایی و صوفی و همچنین مسئولان و دست‌اندرکاران استانی در موکب خبر داد و افزود: فرمانده سپاه و فرمانده انتظامی نیز در موکب حضور پیدا کردند.

صفایی خاطرنشان کرد: حضور مسئولان در کنار خادمان و زائران موجب افزایش روحیه خادمان شد و نشان‌دهنده توجه مدیران به فعالیت‌های مردمی و خدمت‌رسانی به زائران اربعین بود.

خاطره‌ای از بانوی زائر و پرچم موکب

وی در پاسخ به پرسشی درباره خاطره‌ای ماندگار از حضور زائران در موکب گفت: امسال حال‌وهوای اربعین نسبت به سال گذشته جلوه خاصی داشت و یاد شهدای مظلوم، از جمله شهدایی که در جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیده‌اند، در فضای موکب پررنگ بود.

صفایی افزود: بسیاری از شهدا آرزو داشتند در پیاده‌روی اربعین شرکت کنند، اما فرصت حضور در این مراسم را نیافتند و امروز در کنار سفره امام حسین(ع) و اهل‌بیت(ع) قرار دارند.

وی یکی از خاطرات خود را مربوط به بانویی سالخورده دانست و گفت: بانویی بیش از ۷۰ ساله از زائران اربعین هنگام پیاده شدن از اتوبوس به یکی از خادمان گفته بود که به یک پرچم نیاز دارد و پس از آن موضوع را با من در میان گذاشتند و من نیز ابتدا گفتم اگر هر زائری بخواهد از موکب پرچم دریافت کند، ممکن است پرچم‌های موکب تمام شود.

مسئول موکب امام رضا(ع) ادامه داد: آن بانوی زائر که پرچم خود را گم کرده بود توضیح داد که در خواب دیده است که به او گفته‌اند برای گرفتن پرچم به موکب مراجعه کند و به همین دلیل برای دریافت پرچم به موکب آمده بود.

صفایی گفت: این خاطره برای من بسیار تاثیرگذار بود و نشان داد که مردم به کارهای امام رضایی و امام حسینی اعتقاد و دلبستگی عمیقی دارند.

گریه خادمان هنگام برپا کردن عمود خیمه

وی همچنین با بغضی در گلو به یکی از خاطرات معنوی خود را مربوط به برپا کردن خیمه موکب اشاره کرد و گفت: هنگامی که قرار بود عمود خیمه را بالا ببریم، همه خادمان و دوستان جمع شده بودند. زمانی که عمود خیمه بالا رفت، همه به‌شدت گریه کردند و به یاد عمود خیمه حضرت عباس(ع) در روز عاشورا افتادند.

صفایی ادامه داد: این صحنه برای خادمان یادآور غربت امام حسین(ع) و اهل‌بیت(ع) بود و در ذهن همه بود که با شهادت یاران و حضرت عباس(ع) خیمه‌ها و اهل حرم امام حسین(ع) با چه شرایطی مواجه شدند. این خاطره از زیباترین و ماندگارترین خاطرات امسال بود و توصیف کامل حال‌وهوای آن با چند صفحه نوشته نیز دشوار است.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان همدان از مردم برای مشارکت در برنامه‌های آینده دعوت کرد و گفت: دفتر کانون خدمت رضوی همدان در محل دفتر سابق کمیته امداد، واقع در محدوده میدان خواجه‌نشین، مستقر است و علاقه‌مندان می‌توانند برای مشارکت یا کمک به برنامه‌های این کانون به دفتر مراجعه کنند.

وی افزود: مردم همچنین می‌توانند برای مشارکت در برنامه‌های دهه پایانی ماه صفر و خدمت‌رسانی به زائران امام رضا(ع) با دفتر کانون خدمت رضوی شهرستان همدان با شماره 08132522452 تماس بگیرند و پس از هماهنگی کمک‌های نقدی، غیرنقدی یا نذورات خود را به این مجموعه تحویل دهند.