سیدعلی میرقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از ادامه ثبت‌نام زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۳۱ هزار و ۲۲۹ نفر از مردم استان برای حضور در راهپیمایی اربعین ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به ترکیب آماری ثبت‌نام‌کنندگان افزود: از مجموع زائران ثبت‌نام‌شده، ۱۷ هزار و ۳۴ نفر را آقایان و ۱۳ هزار و ۴۹۵ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

مدیر حج و زیارت گلستان با بیان اینکه ثبت‌نام زائران همچنان ادامه دارد، اظهارکرد: سامانه ثبت‌نام تا صبح روز اربعین فعال خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

میرقاسم‌پور با مقایسه آمار امسال و سال گذشته گفت: سال گذشته ۳۱ هزار و ۷۳۲ نفر از استان گلستان برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی ثبت‌نام کرده بودند.