  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

آخرین فرصت ثبت‌نام اربعین؛ بیش از ۳۱ هزار گلستانی نام‌نویسی کردند

آخرین فرصت ثبت‌نام اربعین؛ بیش از ۳۱ هزار گلستانی نام‌نویسی کردند

گرگان- مدیر حج و زیارت گلستان گفت: با نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت‌نام اربعین، شمار زائران ثبت‌نام‌شده استان از مرز ۳۱ هزار نفر گذشت.

سیدعلی میرقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از ادامه ثبت‌نام زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۳۱ هزار و ۲۲۹ نفر از مردم استان برای حضور در راهپیمایی اربعین ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به ترکیب آماری ثبت‌نام‌کنندگان افزود: از مجموع زائران ثبت‌نام‌شده، ۱۷ هزار و ۳۴ نفر را آقایان و ۱۳ هزار و ۴۹۵ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

مدیر حج و زیارت گلستان با بیان اینکه ثبت‌نام زائران همچنان ادامه دارد، اظهارکرد: سامانه ثبت‌نام تا صبح روز اربعین فعال خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

میرقاسم‌پور با مقایسه آمار امسال و سال گذشته گفت: سال گذشته ۳۱ هزار و ۷۳۲ نفر از استان گلستان برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی ثبت‌نام کرده بودند.

کد مطلب 6907185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها