به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس گزارش گروه حقوقی «وکلای اضطراری»، در حمله پهپادی به یک دادگاه محلی در روستای «غراء الزوایا» در شمال دارفور، دست‌کم ۳۵ نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند. این گروه، ارتش سودان را مسئول این حمله معرفی کرد.

این گروه حقوقی که تجاوزهای صورت‌ گرفته در درگیری خونین میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع را مستندسازی می‌کند، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس اطلاعات اولیه، این حمله به کشته شدن دست‌کم ۳۵ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر انجامیده است که داخل دادگاه و اطراف آن حضور داشتند.

این گروه مدعی شد که حمله با پهپادهای وابسته به نیروهای مسلح سودان انجام شد، در حالی که دادگاه محل تجمع غیرنظامیان برای بررسی چند پرونده و اختلاف محلی بود. این حمله در منطقه ای واقع شد که تحت کنترل نیروهای پشتیبانی سریع قرار دارد.

جنگ سودان وارد چهارمین سال خود شده و ده‌ها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جا گذاشته است. سازمان ملل این جنگ را بدترین بحران گرسنگی و آوارگی در جهان توصیف می‌کند و تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به توافق جهت توقف جنگ میان دو طرف بی‌نتیجه مانده است.

نبردها میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع پس از آن شدت گرفت که این نیروها با تکیه بر پهپادها، کنترل منطقه دارفور در غرب سودان را به دست گرفتند. بنا بر داده‌های سازمان ملل، این پهپادها از آغاز سال جاری تاکنون بیش از هزار سودانی را در نقاط مختلف کشور کشته‌اند.

نیروهای پشتیبانی سریع در سودان با اتهام ارتکاب جنایت جنگی و هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی، غارت، خشونت جنسی سازمان‌یافته و نسل‌کشی قومی متهم شده‌اند.