هشدار نسبت به نقشه آمریکا برای تجزیه سودان

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع رسمی در سودان به الجزیره گفتند که دولت این کشور به پیشنهادات جدید مسعد پولس مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور آفریقا در مورد جزئیات آتش بس ۹۰ روزه به دیده شک و تردید نگاه می کند.

این منابع که نخواستند نامشان فاش شود اظهار داشتند که خارطوم در پاسخ به پیشنهاد قبلی آمریکا موضع خود را حفظ کرده است. این مسئله پس از آن صورت گرفت که شورای امنیت و دفاع سودان به ریاست عبدالفتاح البرهان خواهان عقب نشینی نیروهای واکنش سریع از تمام مواضع خود در مناطق دارفور، کردفان و نیل آبی در سه مرحله شد. این در حالی است که واشنگتن پیشنهاد عقب نشینی محدودی را داده است.

بر اساس گزارش های رسانه ای، پیشنهاد آمریکا باعث می شود نیروهای واکنش سریع مواضع خود را در منطقه دارفور و بخش‌های بزرگی از کردفان، علاوه بر نوار زمینی در ایالت شمالی که در طول دارفور تا مثلث مرزی با مصر و لیبی امتداد دارد، در ازای خروج از مناطقی در ایالت نیل آبی، حفظ کنند.

منابع آگاه اعلام کردند که نبود یک جدول زمانی و ضمانت‌های الزام‌آور به معنای تثبیت حوزه‌های نفوذ دائمی است و راه را برای تجزیه عملی سودان مشابه آنچه در لیبی صورت گرفته، باز می‌کند.

لازم به ذکر است که سودان از مدت ها قبل شاهد وقوع درگیری های خشونت بار میان ارتش این کشور و شبه نظامیان واکنش سریع است که قربانیان زیادی برجای گذاشته و باعث آواره شدن سیل عظیمی از مردم شده است.