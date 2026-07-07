سازمان ملل: وضعیت سودان به مرز فاجعه رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره سودان در گفتوگو با شبکه الجزیره اظهار کرد که وضعیت این کشور فاجعهبار شده و به مرز فروپاشی رسیده است.
وی با اشاره به حملات نیروهای واکنش سریع گفت که غیرنظامیان از این حملات بهشدت آسیب دیدهاند و این موضوع موجب نگرانی جدی است.
این مقام سازمان ملل افزود که ساکنان شهرهای الابیض و الفاشر با شرایط دشواری روبهرو هستند و تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر آواره شدهاند.
وی همچنین تأکید کرد که زیرساختهای الابیض خسارتهای گستردهای دیده و وضعیت انسانی در این شهر بسیار وخیم است.
عضو هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در پایان از طرفهای درگیر خواست به درخواستها برای حلوفصل بحران و پایان دادن به درگیریها توجه کرده و به مسیر حل منازعه روی آورند.
نظر شما