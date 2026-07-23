هشدار یونیسف نسبت به پیامدهای جنگ سودان بر کودکان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صندوق کودکان ملل متحد یونیسف با اعلام اینکه حمله پهپادی به بازاری در استان کردفان در شمال سودان، دستکم ۶ کشته (از جمله دو کودک) و بیش از ۲۶ زخمی بر جای گذاشته است، هشدار داد که کودکان همچنان بار سنگین درگیریهای رو به گسترش در این کشور را به دوش میکشند.
یونیسف در بیانیه خود اعلام کرد که این حمله یک بازار در شهر «الرهد» را هدف قرار داده که در نتیجه آن دو کودک و چهار بزرگسال کشته و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. در میان زخمیها، شش کودک با رده سنی ۶ تا ۱۴ سال دیده میشوند.
«شلدون یت»، نماینده یونیسف در سودان گفت: حمله اخیر، یادآوری تلخی از تلفات هولناکی است که درگیریهای سودان به کودکان وارد میکند.
وی افزود: بازارها مکانهایی هستند که خانوادهها برای خرید غذا، کسب درآمد و تأمین نیازهای اساسی خود در آن گرد هم میآیند؛ این مکانها هرگز نباید به محل مرگ و ویرانی تبدیل شوند.
شلدون یت خاطرنشان کرد که اقدامات خشونتآمیز اخیر در شهر «ابیض» مرکز استان کردفان شمالی و اطراف آن، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. وی هشدار داد که وضعیت در کل این استان همچنان «بسیار نگرانکننده» است.
به گفته یونیسف، حملات مکرر موجب تخریب خانهها، مدارس، مراکز درمانی، شبکههای آبرسانی و بازارها میشود؛ امری که کودکان را از دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، آموزش، تغذیه، آب سالم و خدمات بهداشتی محروم کرده و خانوادههای بیشتری را مجبور به فرار از خانههایشان میکند.
این سازمان همچنین هشدار داد که حملات و ناامنی در امتداد جادههای اصلی تدارکاتی، عملیاتهای بشردوستانه را مختل کرده و دسترسی به برخی از آسیبپذیرترین جوامع در این کشور را محدود کرده است.
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