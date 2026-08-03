تاب پژوهش در دانشگاه یاسوج؛ سهم مقالات ISI به بالاترین سطح رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد زمانی نژاد بعداظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه از جهش کم‌سابقه شاخص‌های پژوهشی این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ دانشگاه یاسوج، سهم مقالات ISI در مجلات Q1 رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: سهم مقالات Q1 از ۳۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده و اکنون در اواخر مردادماه ۱۴۰۵، با وجود باقی ماندن چند ماه تا پایان سال، این شاخص به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج با اشاره به روند صعودی تولیدات علمی دانشگاه تصریح کرد: بر اساس روند موجود، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بیش از ۷۰ درصد مقالات دانشگاه در مجلات Q1 منتشر شود؛ اتفاقی که می‌تواند جایگاه دانشگاه یاسوج را در رتبه‌بندی ملی به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

وی ادامه داد: معتبرترین مقالات علمی دنیا در قالب مقالات ISI منتشر می‌شوند و افزایش سهم مقالات Q1 نشان‌دهنده ارتقای کیفیت پژوهش‌های دانشگاه است.

زمانی‌نژاد با قدردانی از اعضای هیأت علمی دانشگاه گفت: با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ اقتصادی و مشکلات مالی و معیشتی، اعضای هیأت علمی با جدیت فعالیت‌های پژوهشی خود را ادامه دادند.

وی افزود: از مجموع مقالات منتشرشده دانشگاه از سال ۱۳۷۴ تاکنون، ۳۰ درصد تنها در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ به چاپ رسیده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به دو سال اخیر است، همچنین از مجموع ۹ هزار مقاله منتشرشده در تاریخ دانشگاه، ۴ هزار مقاله در نمایه ISI به چاپ رسیده است.

معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج۰ از مکاتبه با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای انعکاس این دستاوردها خبر داد و اظهار کرد: در سال ۲۰۲۵ میلادی، پژوهشگران دانشگاه موفق به انتشار ۳۵۹ مقاله شدند که ۵۴ درصد آن‌ها در مجلات Q1 منتشر شده است؛ آماری که نشان می‌دهد سیاست‌گذاری پژوهشی دانشگاه در مسیر درستی قرار دارد.

وی در ادامه از رشد قابل توجه گرنت‌های پژوهشی خبر داد و گفت: میزان گرنت‌های پژوهشی دانشگاه از ۷ میلیارد تومان به بیش از ۲۰ میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافت که بیانگر رشد ۴۰۰ درصدی مبلغ طرح‌های پژوهشی نسبت به سال قبل از آن است.

زمانی نژاد همچنین از رشد ۱۰۰ درصدی جذب دانشجویان دکتری خبر داد و افزود: این موضوع نشان‌دهنده افزایش ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه در سال‌های اخیر است.

وی با اشاره به توانمندی‌های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج اظهار کرد: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در منطقه جنوب کشور بالاترین درآمد را به خود اختصاص داده است و بیشتر کارکنان این مجموعه دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری هستند و تجهیزات آن نیز از دانشگاه‌های معتبری همچون امیرکبیر و شیراز تأمین شده است. همچنین اقدامات لازم برای کسب رتبه ممتاز این آزمایشگاه در حال انجام است.

معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج در پاسخ به برخی انتقادها درباره میزان اثرگذاری مقالات علمی در توسعه استان نیز گفت: در همه دنیا، مقاله علمی برای جابه‌جایی مرزهای دانش و ایجاد توسعه پایدار منتشر می‌شود و وظیفه دانشگاه، تولید علم و فراهم کردن زیرساخت‌های دانشی است، نه اینکه مستقیماً صنعت ایجاد کند.

وی ادامه داد: دانشگاه یاسوج دارای ظرفیت‌های علمی ارزشمندی است و در میان اعضای هیأت علمی آن، پژوهشگرانی حضور دارند که در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفته‌اند؛ از جمله که به عنوان نفر اول شیمی ایران شناخته می‌شود.

زمانی‌نژاد در پایان با اشاره به وضعیت نشریات علمی دانشگاه گفت: در حال حاضر دانشگاه یاسوج ۱۱ نشریه علمی دارد که ۹ نشریه فعال هستند و سه مجله نیز موفق به کسب اعتبار رسمی شده‌اند.