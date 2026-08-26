برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری روستاییان و عشایر سیستان وبلوچستان

عبدالسلام بلوچ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جشنواره فرهنگی و هنری روستاییان و عشایر استان سیستان و بلوچستان با هدف معرفی و پاسداشت فرهنگ، هنر، آداب و رسوم روستاییان و عشایر استان برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در آن اجرا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: اجرای موسیقی اقوام، برنامه‌های آیینی و برپایی سیاه‌چادرهای عشایری از جمله بخش‌های این جشنواره است که زمینه آشنایی بیشتر شهروندان و علاقه‌مندان با فرهنگ و هنر بومی مناطق مختلف سیستان و بلوچستان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این جشنواره از پنجم تا هشتم شهریورماه، هر روز از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۲ در بلوار جمهوری، مجتمع گردشگری لادیز برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد است.

وی افزود: برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و آیینی روستاییان و عشایر استان و ایجاد زمینه‌ای برای حضور و مشارکت هنرمندان و گروه‌های فرهنگی از مناطق مختلف سیستان و بلوچستان است.