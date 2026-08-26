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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

افتتاح همزمان ۱۷۸۲ واحد نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی با حضور وزیر کشور

افتتاح همزمان ۱۷۸۲ واحد نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی با حضور وزیر کشور

بیرجند- تصاویری از افتتاح همزمان ۱۷۸۲ واحد نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی با حضور وزیر کشور را ببینید.

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کد مطلب 6928366

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