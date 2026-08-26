https://mehrnews.com/x3cTDf ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹ کد مطلب 6928366 استانها خراسان جنوبی استانها خراسان جنوبی ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹ افتتاح همزمان ۱۷۸۲ واحد نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی با حضور وزیر کشور بیرجند- تصاویری از افتتاح همزمان ۱۷۸۲ واحد نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی با حضور وزیر کشور را ببینید. دریافت 8 MB کد مطلب 6928366 کپی شد مطالب مرتبط رنج خراسان جنوبی از عقب ماندگی زیرساختی؛ طرح انتقال آب متوقف شده است ۵۰ کیلومتر به راه های دوبانده خراسان جنوبی افزوده شد برچسبها استانداری خراسان جنوبی بیرجند نهضت ملی مسکن
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