به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آئین همایش تجلیل از شهدای شاخص جهان اسلام؛ منادیان وحدت و جبهه مقاومت روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

وحدت، میراث پیامبر اعظم(ص) و رمز عزت امت اسلامی

مردم شریف، مؤمن و بصیر تهران؛ در آستانه هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، تهران میزبان گردهمایی «منادیان وحدت» است؛ محفلی برای پاسداشت اندیشه و سیره مردان و زنان بزرگی که در مسیر تقریب، همدلی و انسجام امت اسلامی گام برداشتند و وحدت را از یک شعار به یک فرهنگ و ضرورت راهبردی برای جهان اسلام تبدیل کردند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، وحدت اسلامی یک انتخاب صرفاً سیاسی یا اجتماعی نیست؛ یک ضرورت تاریخی و یک تکلیف دینی برای امت رسول‌الله(ص) است. دشمنان اسلام همواره کوشیده‌اند با ایجاد اختلاف میان مسلمانان، قدرت و ظرفیت عظیم امت اسلامی را از درون تضعیف کنند؛ ازاین‌رو، ایستادن در کنار یکدیگر و تکیه بر مشترکات بزرگ امت، خود یک جهاد و نشانه بصیرت است.

همایش گفتمان تقریبی شهدای شاخص جهان اسلام؛ منادیان وحدت و جبهه مقاومت فرصتی است برای یادآوری این حقیقت که شهیدان و پیشگامان وحدت، با خون و مجاهدت خود نشان دادند که شیعه و سنی، در کنار یکدیگر، یک امت و در برابر دشمنان اسلام، یک جبهه‌اند؛ و امروز نیز رسالت منادیان وحدت، تبدیل این باور به همدلی، انسجام و هم‌افزایی در جامعه اسلامی است.

این آیین با حضور خانواده معظم شهدا، علما و اندیشمندان برجسته جهان اسلام، فرهیختگان، فعالان عرصه تقریب و همچنین اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد.