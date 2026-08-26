به گزارش خبرنگار مهر، سالن تخصصی ورزشی «وطن ـ ترنم» ویژه دانشآموزان با نیازهای ویژه، پیش از ظهر چهارشنبه و همزمان با سومین روز هفته دولت، با حضور نماینده ولیفقیه در کردستان، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان افتتاح شد.
این مجموعه ورزشی با هدف فراهم کردن فضای استاندارد برای فعالیتهای ورزشی و توانبخشی دانشآموزان با نیازهای ویژه احداث شده و رشتههایی متناسب با شرایط این دانشآموزان را پوشش میدهد.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان در حاشیه این مراسم اظهار کرد: عملیات اجرایی سالن «وطن ـ ترنم» از سال ۱۳۹۶ با بهرهگیری از اعتبارات ملی و استانی آغاز شد و این طرح در زمینی به مساحت ۹۰۰ مترمربع احداث شده است.
اقبال خانی افزود: برای این مجموعه بیش از یکهزار و ۲۰۰ مترمربع محوطه نیز آمادهسازی شده تا دانشآموزان با نیازهای ویژه بتوانند از فضای مناسب برای فعالیتهای ورزشی استفاده کنند.
وی عنوان کرد: طراحی سالن با توجه به نیازهای دانشآموزان انجام شده و امکان برگزاری رشتههایی از جمله فوتسال، گلبال و سایر ورزشهای ویژه در آن فراهم است.
توسعه ورزش، بخشی از مسیر توانبخشی دانشآموزان
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به اینکه سالن «وطن ـ ترنم» نخستین سالن تخصصی ورزشی دانشآموزان با نیازهای ویژه در غرب کشور محسوب میشود، گفت: توسعه فضاهای ورزشی استاندارد برای این گروه از دانشآموزان تنها به فعالیت بدنی محدود نمیشود، بلکه میتواند در تقویت روحیه، افزایش نشاط، توانبخشی و ارتقای کیفیت فرایند آموزشی آنان نیز مؤثر باشد.
اقبال خانی بر ضرورت تداوم سرمایهگذاری در حوزه فضاهای آموزشی، ورزشی و توانبخشی دانشآموزان با نیازهای ویژه تأکید کرد و خواستار مشارکت بیشتر دستگاههای اجرایی و خیران در این زمینه شد.
وی با بیان اینکه دانشآموزان و افراد دارای معلولیت از ظرفیتها و استعدادهای قابل توجهی برخوردارند، اظهار کرد: شناسایی و پرورش این توانمندیها نیازمند فراهم کردن بسترهای مناسب و حمایتهای هدفمند است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان ادامه داد: ایجاد امکانات استاندارد میتواند فرصت بیشتری برای بروز استعدادهای دانشآموزان با نیازهای ویژه فراهم کند و زمینه حضور مؤثرتر آنان در عرصههای مختلف اجتماعی را فراهم سازد.
خانی همچنین خواستار همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی، خیران مدرسهساز و مجموعههای مرتبط با آموزش و پرورش استثنایی برای تکمیل و تجهیز مدارس و مراکز این حوزه شد.
وی ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایتهای استانی و همکاری دستگاههای ذیربط، روند تکمیل طرحهای نیمهتمام آموزش و پرورش استثنایی در کردستان سرعت بگیرد و زیرساختهای آموزشی، ورزشی و توانبخشی بیشتری در اختیار دانشآموزان با نیازهای ویژه قرار گیرد.
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