به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، صنعت شوینده در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن تنها قدرت پاک‌کنندگی یک محصول تعیین‌کننده نیست، بلکه عواملی مانند فناوری، کیفیت مواد اولیه، تجربه مصرف‌کننده، رایحه، ایمنی، سهولت استفاده و نوآوری نیز نقش مهمی در انتخاب محصول دارند. در چنین بازاری، برندهایی موفق‌تر هستند که بتوانند فراتر از یک شوینده معمولی حرکت کنند و راهکارهایی متناسب با نیازهای جدید مصرف‌کنندگان ارائه دهند.

شرکت کهن شیمی آریا با فعالیت در حوزه تولید محصولات شوینده و بهداشتی و با برند نویتکس (Novitex) تلاش کرده است نگاه تازه‌ای به بازار شوینده ایران ارائه کند. نویتکس با تمرکز بر نوآوری، توسعه محصولات متنوع و استفاده از فناوری‌های جدید، خود را به‌عنوان یکی از برندهای فعال در مسیر تحول صنعت شوینده معرفی کرده است. کهن شیمی آریا از سال ۱۳۹۹ با هدف تولید محصولات شوینده و بهداشتی فعالیت خود را توسعه داد و کارخانه این شرکت در شهرک صنعتی مامونیه شکل گرفت.

نویتکس؛ رویکردی متفاوت به صنعت شوینده

امروزه مصرف‌کننده از یک محصول شوینده فقط «تمیزی» نمی‌خواهد. یک مایع لباسشویی باید علاوه بر شست‌وشوی مناسب، تجربه‌ای خوشایند برای مصرف‌کننده ایجاد کند؛ یک مایع ظرفشویی باید بتواند چربی و آلودگی را به‌خوبی از بین ببرد؛ شوینده سطوح باید پاک‌کنندگی مناسبی داشته باشد و در کنار همه این موارد، رایحه و حس استفاده از محصول نیز اهمیت پیدا کرده است.

نویتکس با همین نگاه، توسعه محصولات خود را بر پایه ترکیبی از فناوری، فرمولاسیون، کیفیت و تجربه مصرف‌کننده دنبال کرده است.

این رویکرد باعث شده است محصولات نویتکس در گروه‌های مختلف شوینده و بهداشتی قرار بگیرند؛ از محصولات مرتبط با شست‌وشوی لباس و ظروف گرفته تا شوینده‌های سرویس بهداشتی، شیشه و سطوح و محصولات مراقبت و شست‌وشوی دست.

فناوری OdorGuard؛ تمرکز بر مدیریت بوی نامطبوع

یکی از فناوری‌هایی که در معرفی محصولات نویتکس مورد توجه قرار گرفته، تکنولوژی اودورگارد سوئیس است. در محصولات شوینده، مسئله بو اهمیت زیادی دارد. گاهی حتی پس از شست‌وشوی لباس یا ظروف، بخشی از بوی نامطبوع آلودگی‌ها، مواد غذایی، چربی یا عوامل محیطی می‌تواند باقی بماند. به همین دلیل فناوری‌هایی که با هدف کنترل و مدیریت بو طراحی شده‌اند، می‌توانند تجربه استفاده از شوینده را ارتقا دهند.

فناوری OdorGuard در رویکرد نویتکس با هدف توجه بیشتر به این بخش از تجربه مصرف‌کننده مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی محصول تنها بر پاک‌کنندگی تمرکز ندارد، بلکه موضوع بوی نامطبوع و حس نهایی پس از شست‌وشو نیز در طراحی محصول مورد توجه قرار می‌گیرد.

این نگاه را می‌توان یکی از نشانه‌های حرکت صنعت شوینده از محصولات صرفا عملکردمحور به سمت محصولات تجربه‌محور و فناوری‌محور دانست.

رایحه‌های فرمنیخ سوئیس؛ وقتی شوینده بخشی از تجربه حسی است

یکی دیگر از ویژگی‌های مورد تأکید نویتکس، استفاده از رایحه‌های فرمنیخ سوئیس در محصولات این برند است. رایحه در محصولات شوینده دیگر یک ویژگی جانبی محسوب نمی‌شود. بسیاری از مصرف‌کنندگان هنگام خرید شوینده به بوی محصول و رایحه‌ای که پس از مصرف باقی می‌ماند توجه می‌کنند. به همین دلیل انتخاب و طراحی رایحه مناسب می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری تجربه مصرف‌کننده و هویت یک برند داشته باشد.

نویتکس با استفاده از رایحه‌های فرمنیخ سوئیس تلاش کرده است این بخش از تجربه مصرف را نیز در سطحی متفاوت دنبال کند. این موضوع به‌خصوص در محصولاتی مانند مایع لباسشویی، شوینده‌های سطوح و مایع دستشویی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

برای نمونه، در برخی محصولات مایع دستشویی نویتکس علاوه بر تأکید بر پاک‌کنندگی و آبرسانی، رایحه نیز به‌عنوان یکی از ویژگی‌های محصول معرفی شده است. در نتیجه، ترکیب فرمولاسیون شوینده، فناوری مدیریت بو و رایحه‌های تخصصی بخشی از رویکرد نویتکس برای ایجاد تمایز در بازار است.

سبد محصولات نویتکس؛ از مایع لباسشویی تا شوینده‌های سطوح

یکی از نقاط قوت برند نویتکس، تنوع سبد محصولات آن است. این برند تلاش کرده است گروه‌های مختلف نیازهای نظافتی و بهداشتی خانواده را پوشش دهد.

چرا نویتکس را می‌توان یک برند فناوری‌محور دانست؟

تفاوت یک برند شوینده مدرن با یک تولیدکننده سنتی، تنها در تعداد محصولات نیست. بخش مهمی از این تفاوت به نگاه برند به تحقیق و توسعه، فرمولاسیون، فناوری، مواد اولیه و تجربه مصرف‌کننده بازمی‌گردد.

نویتکس تلاش کرده است با استفاده از فناوری‌هایی مانند OdorGuard و توجه به کیفیت رایحه‌ها، محصولاتی متناسب با انتظارات جدید بازار ارائه کند.

در واقع، مفهوم «شوینده نسل نوین» را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

توجه به فناوری‌های جدید در فرمولاسیون

تمرکز بر تجربه مصرف‌کننده

توجه به رایحه و حس پس از مصرف

توسعه محصولات تخصصی برای نیازهای مختلف

تنوع در گروه‌های محصول

توجه به کیفیت و سهولت استفاده

حرکت از شوینده عمومی به سمت راهکارهای تخصصی‌تر

این عوامل در کنار یکدیگر می‌توانند جایگاه یک برند را در بازار رقابتی شوینده تقویت کنند.

کهن شیمی آریا با برند نویتکس تلاش کرده است در همین مسیر حرکت کند؛ مسیری که در آن شوینده تنها یک محصول مصرفی نیست، بلکه بخشی از تجربه زندگی روزمره و سبک زندگی مدرن محسوب می‌شود.

جمع‌بندی؛ نویتکس، حرکت به سوی نسل جدید شوینده‌ها

نویتکس را می‌توان برندی دانست که تلاش دارد مفهوم شوینده را از یک محصول صرفا پاک‌کننده فراتر ببرد. استفاده از تکنولوژی OdorGuard سوئیس، توجه ویژه به رایحه‌ها با استفاده از رایحه‌های فرمنیخ سوئیس و توسعه سبد متنوعی از محصولات شوینده و بهداشتی، بخشی از رویکرد این برند برای حضور متفاوت در بازار است.

از مایع لباسشویی و تیره‌شوی گرفته تا مایع سفیدکننده، جرم‌گیر، پاک‌کننده سطوح، شیشه‌پاک‌کن، مایع ظرفشویی و انواع مایع دستشویی فومی، کرمی و صدفی، نویتکس تلاش کرده است پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای نظافت و بهداشت روزمره خانواده‌ها باشد.

در نهایت، آنچه مسیر نویتکس را متمایز می‌کند، ترکیب نوآوری، فناوری، تنوع محصول و توجه به تجربه مصرف‌کننده است؛ رویکردی که می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری نسل جدید محصولات شوینده در ایران داشته باشد.

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