تردد بیش از هزار و ۶۰۰ زائر اربعین از مرز سومار ثبت شد

سرهنگ افشین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم تردد زائران اربعین از مرز سومار خبر داد و اظهار کرد: از زمان آغاز فعالیت این مرز برای تردد زائران تاکنون، یک هزار و ۶۵۵ نفر از مرز سومار عبور کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد، یک هزار و ۲۳۶ نفر از کشور خارج و ۴۱۹ نفر نیز وارد کشور شده‌اند، افزود: سه گیت در مرز سومار برای انجام تشریفات ورود و خروج زائران فعال است و تمامی امکانات و تمهیدات لازم برای تسهیل تردد و ارائه خدمات مناسب به زائران پیش‌بینی شده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در ادامه به آمار تردد از مرز بین‌المللی خسروی اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون، ۵۵۶ هزار نفر از مرز خسروی از کشور خارج و ۲۹۰ هزار نفر نیز از طریق این پایانه مرزی وارد کشور شده‌اند.

سرهنگ میرزایی با اشاره به آمار تردد شبانه‌روز گذشته افزود: تنها در روز ۱۱ مرداد، ۱۵ هزار و ۲۲۴ نفر از مرز خسروی خارج و ۵۸ هزار و ۳۵ نفر نیز از این مرز وارد کشور شدند که نشان‌دهنده اوج‌گیری موج بازگشت زائران اربعین به کشور است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۶ درصد مجموع ورود و خروج زائران اربعین کشور از طریق پایانه مرزی خسروی انجام شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

معاون عملیات پلیس کرمانشاه در پایان از تردد حدود سه میلیون زائر اربعین در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و تصریح کرد: این میزان تردد، حدود ۶۰ درصد کل زائران اربعین را شامل می‌شود و بیانگر نقش مهم کرمانشاه در خدمت‌رسانی به زائران حسینی است.