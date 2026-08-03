چهارشنبه در کرمانشاه تعطیل شد

جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و موافقت استاندار کرمانشاه، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی دولتی، بانک‌ها به‌جز شعب کشیک، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

وی با بیان اینکه این تصمیم در راستای مدیریت ناترازی انرژی و کاهش مصرف برق اتخاذ شده است، افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان و تعطیل‌ناپذیر از جمله مراکز انتظامی، امدادی، درمانی و سایر بخش‌های ضروری از این مصوبه مستثنی هستند و بانک‌ها نیز موظف‌اند شعب کشیک خود را برای ارائه خدمات به مردم تعیین و معرفی کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی مشمول این تعطیلی نیستند و مکلف‌اند در محل کار حضور داشته باشند و روند خدمت‌رسانی و مدیریت امور را ادامه دهند.

بالایی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست پس از پایان ساعت اداری امروز تا آغاز فعالیت ادارات در روز شنبه، تمامی سامانه‌های سرمایشی و روشنایی خود به‌جز موارد ضروری را خاموش کنند و گفت: شرکت توزیع نیروی برق موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برق دستگاه اجرایی متخلف را قطع کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه برگزاری آزمون‌های آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها مطابق دستورالعمل‌های وزارتخانه‌های مربوطه اجرا خواهد شد و این آزمون‌ها مشمول تعطیلی اعلام شده نیستند.