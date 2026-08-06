https://mehrnews.com/x3cKZq ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۶ کد مطلب 6910048 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۶ میدان داری شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6910048 کپی شد مطالب مرتبط ۱۵۹ شب ایستادگی و تجلی وحدت مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب موج یکصد و پنجاه و نهم حضور مردم رشت در میدان شهدای ذهاب تداوم شبهای مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح در سنندج تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و نهمین شب اقتدار برچسبها ارومیه بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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