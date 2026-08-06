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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۶

میدان داری شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب

میدان داری شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب

ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6910048

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