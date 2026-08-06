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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲

سی ان ان: ترامپ از گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا خشمگین است

سی ان ان: ترامپ از گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا خشمگین است

انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا، خشم دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور را برانگیخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ از انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا به‌شدت خشمگین است و معتقد است این گزارش‌ها موضع او را در مذاکرات تضعیف می‌کند.

بر اساس این گزارش، ترامپ ابراز نارضایتی کرده که افشای کاهش ذخایر مهمات، آمریکا را در مقطع حساسی در موضع ضعف نشان می‌دهد. همچنین او به وزارت دادگستری دستور داده هویت افرادی را که اطلاعات را از داخل دولت درز داده‌اند و از آنها با عنوان «خائنان» یاد کرده، شناسایی کند.

به گفته مقامات آمریکایی، این درز اطلاعات ممکن است از سوی برخی مسئولانی صورت گرفته باشد که با ادامه جنگ مخالف هستند و تلاش دارند ترامپ را به خارج کردن آمریکا از این درگیری سوق دهند.

کد مطلب 6910056

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