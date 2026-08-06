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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۵

ایستادگی مردم سلماس در شب های اقتدار ملی به ایستگاه ۱۵۹ رسید

ایستادگی مردم سلماس در شب های اقتدار ملی به ایستگاه ۱۵۹ رسید

ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم شب های اقتدار ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6910051

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