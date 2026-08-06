https://mehrnews.com/x3cKZt ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۵ کد مطلب 6910051 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۵ ایستادگی مردم سلماس در شب های اقتدار ملی به ایستگاه ۱۵۹ رسید ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم شب های اقتدار ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6910051 کپی شد مطالب مرتبط ۱۵۹ شب ایستادگی و تجلی وحدت مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب موج یکصد و پنجاه و نهم حضور مردم رشت در میدان شهدای ذهاب تداوم شبهای مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح در سنندج تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و نهمین شب اقتدار برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
نظر شما