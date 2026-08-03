آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دستور استاندار کرمانشاه و شهردار کرمانشاه و همزمان با آغاز تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی خسروی، ۱۱ تیم عملیاتی آتش‌نشانی از شهرهای کرمانشاه، تهران و اردبیل در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی مستقر شدند.

وی افزود: این تیم‌ها با هدف تأمین ایمنی پارکینگ‌های محل استقرار خودروهای زائران، موکب‌ها و دیگر مراکز خدمات‌رسان فعالیت می‌کنند و به صورت مستمر بر رعایت اصول ایمنی نظارت دارند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به اقدامات آموزشی انجام شده، تصریح کرد: آموزش نحوه استفاده از خاموش‌کننده‌های دستی به مسئولان موکب‌ها، پارکینگ‌داران و متصدیان مراکز خدماتی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده بوده و همچنین توصیه‌های لازم درباره رعایت نکات ایمنی به آنان ارائه شده است.

قادری ادامه داد: به موکب‌هایی که اقدام به طبخ غذای گرم می‌کنند نیز آموزش‌های لازم درباره استفاده ایمن از کپسول‌های گاز و لزوم استقرار خاموش‌کننده‌های دستی در محل آشپزخانه‌ها داده شده تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ مورد آتش‌سوزی در مرز خسروی و شهرستان قصرشیرین گزارش نشده است، گفت: خوشبختانه با رعایت نکات ایمنی و حضور مستمر نیروهای عملیاتی، شرایط ایمنی در وضعیت مطلوب قرار دارد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: تنها چند مورد خدمات فنی مربوط به باز کردن قفل پدال و درب خودروهای زائران انجام شده که این اقدامات نیز با حضور مأموران پلیس ۱۱۰، انجام استعلام‌های لازم و پس از تأیید پلیس صورت گرفته است.