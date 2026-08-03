به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در نشست با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوئد، که با حضور ابوالفضل هندویان، عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور برگزار شد، با اشاره به جایگاه معنوی «پویش فرشتگان میناب» اظهار داشت:فرشتگان میناب یک مزیت معنوی و غیررقابتی است؛ هر فعالیتی که به نام این عزیزان گره بخورد و با چنین نیتی آغاز شود، از برکت و تعالی برخوردار است.

وی اظهار داشت:به برکت خون شهدای دانش آموز میناب، جوششی در اقشار مختلف و تمام آزادگان جهان ایجاد شد و همه را به نحوی پای کار آورد که ادای دین به این شهدای مظلوم کنند که برای نظام تعلیم و تربیت بسیار راهگشا بوده است.

خان محمدی ضمن قدردانی از نگاه خوب رایزن فرهنگی و سفارت ایران در سوئد به این موضوع خاطرنشان کرد:در برنامه راهبردی سازمان، توجه ویژه‌ای به ظرفیت ایرانیان خارج از کشور داریم و امیدوارم این گام بلند با مشارکت هموطنان مقیم سوئد، مسیر مشارکت‌های آتی را هموارتر کند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان اینکه مقرر شده محل مدرسه قدیمیِ مدنظر، به‌عنوان یادمان شهدا و موزه حفظ و بازسازی شود، خاطرنشان کرد:در کنار ساخت مدارس جدید با مشارکت خیرین و نهادهای خیریه در میناب، حفظ هویت و تاریخ این منطقه نیز مورد توجه است.

وطن‌دوستی؛ وجه اشتراک ایرانیان در سراسر جهان

مجتبی نوروزی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوئد نیز در این نشست با ابراز ارادت عمیق به مقوله مدرسه‌سازی، اظهار داشت:دو موضوع برای ما اولویت دارد؛ نخست خدمت به هموطنان و حفظ هویت ایرانی، و دوم ایجاد پیوند عاطفی میان ایرانیان خارج از کشور با میهن اسلامی که متأثر از فرهنگ غنی ایرانی است.

وی با اشاره به جمعیت ۱۳۴ هزار نفری ایرانی‌تبار در سوئد (حدود یک درصد جمعیت این کشور) تصریح کرد:علیرغم تنوع دیدگاه‌ها، در وقایع مختلف شاهد بودیم که حس وطن‌دوستی، ایرانیان سراسر دنیا را در برابر بیگانگان همدل می‌کند. این حس هویتی باعث شد تا از ظرفیت ایرانیان مقیم سوئد برای مشارکت در امر مدرسه‌سازی بهره بگیریم.

نوروزی افزود: هدف ما این است که با ساخت مدرسه به نام ایرانیان مقیم سوئد و منطقه اسکاندیناوی، این پیام را به هموطنان منتقل کنیم که آنان نیز در حل مسائل کشور سهیم هستند و موضوع مدرسه‌سازی، نقطه اتفاق نظر همه ایرانیان است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت چندوجهی موضوع کودکان میناب تأکید کرد: برآنیم تا با راه‌اندازی «بنیاد میناب» و پیگیری‌های حقوقی و اجتماعی، سند مظلومیت و ایستادگی این منطقه را به نمادی از توسعه تبدیل کنیم.

ابوالفضل هندویان، سخنگوی جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور نیز در این نشست بر آمادگی کامل جهت تسهیل فرایند اجرایی این تفاهم‌نامه و هدایت مشارکت‌های ارزشمند ایرانیان خارج از کشور در مسیر ساخت فضاهای آموزشی استاندارد برای دانش‌آموزان این منطقه تأکید کرد.