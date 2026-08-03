به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه پس از ۲۱ سال از آغاز مطالعات، اکنون با حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی مورد بازدید وزیر محترم نیرو قرار گرفت و خوشبختانه بر اساس توافقات و پیگیری‌های انجام‌شده، تکمیل آن وارد مرحله جدیدی شده است.



وی با اشاره به تأکید وزیر نیرو بر اتمام این طرح افزود: همان‌گونه که وزیر نیرو نیز اعلام کرد، ۶۰ درصد باقی‌مانده عملیات اجرایی سد مشمپا به همراه اجرای خط انتقال آب به مقاصد پیش‌بینی‌شده، تا پایان دولت چهاردهم و طی دو سال آینده تکمیل خواهد شد.



استاندار زنجان با بیان اینکه برای نخستین بار در استان، بزرگ‌ترین مشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع مالی پروژه‌های آبی رقم خورده است، گفت: تأمین مالی تکمیل سد مشمپا توسط شرکت ماهان انجام خواهد شد که اقدامی کم‌سابقه در حوزه پروژه‌های زیرساختی استان محسوب می‌شود.



صادقی ادامه داد: اجرای این پروژه بر عهده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) است و در نشست امروز نیز سردار عابد، فرمانده قرارگاه، حضور داشت. برآورد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل بدنه سد حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان است و برای اجرای خط انتقال آب نیز رقمی نزدیک به همین میزان اعتبار نیاز خواهد بود که وزیر نیرو تأمین این منابع را طی دو سال آینده پذیرفته است.



وی سد مشمپا را یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیربنایی شمال‌غرب کشور دانست و اظهار کرد: این سد با ظرفیت ذخیره‌سازی ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب، یکی از ابرپروژه‌های استان و منطقه به شمار می‌رود و پس از بهره‌برداری، نزدیک به دو سوم آب شرب و آب مورد نیاز بخش صنعت استان را تأمین خواهد کرد.



استاندار زنجان با اشاره به آثار راهبردی این پروژه گفت: با بهره‌برداری از سد مشمپا، آب شرب شهر زنجان به عنوان کلان‌شهر استان با جمعیتی نزدیک به ۵۳۰ هزار نفر تأمین خواهد شد. همچنین آب شرب شهرهای سلطانیه، خرمدره و ابهر نیز از این سد تأمین می‌شود.



وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حدود ۱۷.۵ درصد از آب ذخیره‌شده در این سد به بخش صنعت استان اختصاص خواهد یافت که نقش مهمی در توسعه صنعتی و پایداری فعالیت واحدهای تولیدی خواهد داشت.



صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت منابع آبی استان گفت: اگرچه در سال جاری شاهد بارندگی‌های مناسبی بودیم، اما شرایط منابع آبی استان همچنان مطلوب نیست و برخی سدهای استان هنوز به حدنصاب مورد انتظار نرسیده‌اند.



وی از مردم استان خواست در مدیریت مصرف آب همکاری کنند و اظهار داشت: از همه شهروندان عزیز درخواست می‌کنم با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب، ما را در عبور از شرایط موجود یاری کنند.



استاندار زنجان با بیان اینکه نزدیک به ۹۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی انجام می‌شود، تصریح کرد: سهم آب شرب و صنعت در مقایسه با بخش کشاورزی چندان بالا نیست، از این رو مدیریت مصرف در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بر اساس تکالیف برنامه هفتم، استان‌ها موظف به اصلاح الگوی کشت و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی هستند و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط اجرای این برنامه را آغاز کرده‌اند.



صادقی افزود: مطابق اهداف برنامه، باید میزان مصرف آب در این بخش به حدود ۶۰ درصد برسد و تحقق این هدف مستلزم همراهی کشاورزان، بهره‌برداران و تمامی دستگاه‌های مسئول است.



وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی کشاورزان استان تأکید کرد: امیدواریم با مدیریت صحیح منابع، اصلاح الگوی کشت، صرفه‌جویی و همکاری همه بخش‌ها، بتوانیم تعادل لازم میان منابع و مصارف آب را در استان برقرار کرده و امنیت آبی زنجان را برای سال‌های آینده تضمین کنیم.