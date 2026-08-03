به گزارش خبرنگار مهر، در پی اشتیاق عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) که توفیق حضور در پیادهروی اربعین و زیارت کربلای معلی را نداشتهاند، اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین امشب ساعت ۲۱ در حسینیه ثارالله اهواز برگزار می شود.
در این محفل معنوی که با هدف ابراز ارادت به ساحت مقدس اهلبیت (ع) برپا میشود، حاج صادق آهنگران، مداح و ذاکر برجسته اهلبیت (ع) به مرثیهسرایی و نوحهخوانی خواهد پرداخت.
بنا بر اعلام ستاد برگزاری مراسم، در پایان این اجتماع باشکوه، شرکتکنندگان میهمان سفره کریمانه اهلبیت (ع) خواهند بود.
آیینهای جاماندگان اربعین حسینی هر ساله با استقبال پرشور مردم ولایتمدار خوزستان و اهواز برگزار میشود و حسینیه ثارالله به عنوان یکی از کانونهای اصلی تجمع هیئات مذهبی و ارادتمندان حسینی، آماده میزبانی از مشتاقان در این شب است.
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