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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

نشست برنامه‌ریزی موکب «جاماندگان اربعین» برگزار شد

نشست برنامه‌ریزی موکب «جاماندگان اربعین» برگزار شد

نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی اقدامات اجرایی برپایی موکب «جاماندگان اربعین» معاونت مالی و اقتصاد شهری، با حضور مسئولان و عوامل اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کربلایی، فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی اقدامات اجرایی برپایی موکب «جاماندگان اربعین»، گفت: در این جلسه، روند آماده‌سازی، جانمایی و استقرار موکب معاونت مالی و اقتصاد شهری در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین، بالاتر از میدان شوش نرسیده به پل بعثت، مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: تعیین محل استقرار موکب، تقسیم وظایف عوامل اجرایی، تأمین تجهیزات و اقلام مورد نیاز، نحوه ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی از زائران و همچنین الزامات پشتیبانی، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

کربلایی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های اجرایی، اظهار داشت: تمامی اقدامات با هدف ارائه خدمات مطلوب، منظم و شایسته به زائران راهپیمایی جاماندگان اربعین انجام شده است و موکب این معاونت با آمادگی کامل در مسیر خدمت‌رسانی به زائران فعالیت خواهد کرد.

کد مطلب 6907485
حبیب احسنی پور

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