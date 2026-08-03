به گزارش خبرگزاری مهر، علی کربلایی، فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی و برنامهریزی اقدامات اجرایی برپایی موکب «جاماندگان اربعین»، گفت: در این جلسه، روند آمادهسازی، جانمایی و استقرار موکب معاونت مالی و اقتصاد شهری در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین، بالاتر از میدان شوش نرسیده به پل بعثت، مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: تعیین محل استقرار موکب، تقسیم وظایف عوامل اجرایی، تأمین تجهیزات و اقلام مورد نیاز، نحوه ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی از زائران و همچنین الزامات پشتیبانی، از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
کربلایی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان بخشهای اجرایی، اظهار داشت: تمامی اقدامات با هدف ارائه خدمات مطلوب، منظم و شایسته به زائران راهپیمایی جاماندگان اربعین انجام شده است و موکب این معاونت با آمادگی کامل در مسیر خدمترسانی به زائران فعالیت خواهد کرد.
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