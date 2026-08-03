سهم ۶۹ درصدی مهران از ناوگان اتوبوسی اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری ظهر دوشنبه در نشست ستاد اربعین استان ایلام با تشریح جزئیات عملیات حمل و نقل در ایام اربعین گفت: از ابتدای بازگشایی مرزها تا امروز، نزدیک به دو میلیون و ۶۰ هزار نفر از مرزهای کشور خارج و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بازگشت داشته‌اند که ۴۶ درصد این ترددها مربوط به مرز مهران بوده است.

وی با اشاره به فشار مضاعف بر ناوگان حمل و نقل عمومی افزود: در حالی که سهم مهران از کل آمار ترددها ۴۶ درصد است، این مرز در بخش حمل و نقل عمومی سهمی ۶۹ درصدی دارد. این یعنی بیش از دوسوم ناوگان اتوبوسی کشور باید به سمت مهران گسیل شود تا پاسخگوی نیاز زائران باشد.

اکبری با اشاره به استفاده از داده‌های ۱۰ ساله اربعین و تحلیل‌های مهندسی دانشگاه صنعتی شریف گفت: «بر اساس مدل‌های پیش‌بینی، برنامه‌ریزی دقیقی برای بازگشت زائران داشتیم؛ اما اتفاقات غیرمنتظره و شایعات شرایط خاصی را رقم زد. روز جمعه گذشته، با بازگشت ۳۵۰ هزار زائر از عراق، شاهد شکسته شدن رکورد بازگشت زائران در تاریخ اربعین بودیم که تنها ۱۶۰ هزار نفر از این تعداد مربوط به مرز مهران بود؛ رقمی که از تمام روزهای اوج سال گذشته نیز فراتر رفت.

رئیس سازمان راهداری کشور با قدردانی از حمایت‌های ویژه دولت و پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با دستورات صادر شده و جلسات مستمر با وزرای مربوطه، تمامی صنایع و کارخانجات بزرگ کشور از جمله فولاد مبارکه، پتروشیمی‌های جنوب، فولاد سبزوار و گل‌گهر سیرجان مکلف شدند ناوگان اختصاصی خود را در اختیار طرح اربعین قرار دهند.

وی افزود: هم‌اکنون بیش از ۳۳۰ هزار مسافر اتوبوسی در عراق حضور دارند که نیازمند ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برای بازگشت هستند. از این تعداد، ۶۵۰۰ دستگاه سهم مرز مهران است که با تمهیدات اندیشیده شده، امروز رکورد اعزام بیش از ۱۶۰۰ دستگاه اتوبوس از مرز مهران شکسته خواهد شد.