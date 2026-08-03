محدودیت های ترافیکی مراسم پیاده روی اربعین در قم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی گفت: با توجه به برگزاری مراسم پیاده روی و برپایی موکب ها در بلوار پیامبر اعظم به سمت مسجد مقدس جمکران ، کلیه معابر منتهی به این مسیر به شرح زیر مسدود و مسیر برگشت بلوار پیامبر اعظم از جمکران به سمت حرم مطهر در اختیار ناوگان حمل و نقل عمومی قرار می گیرد.



وی گفت: این محدودیت ها شامل بلوار پیامبر اعظم تقاطع سمیه از دوربرگردان امام زاده احمد بن قاسم به سمت جمکران، بلوار شهیدکبیری به بلوار پیامبر اعظم به سمت جمکران، بلوار بسیج به بلوار پیامبر اعظم به سمت جمکران و بلوار آیت الله حکیم به بلوار پیامبر اعظم به سمت جمکران است.



وی ادامه داد: درضمن با توجه به وضعیت ترافیک معابر ، احتمال گسترش محدودیت ترافیکی به حلقه دوم به شرح زیر متصور می باشد که شامل بلوار عماریاسر ورودی تونل غدیر از سمت بازار سلام به سمت بلوار پیامبر اعظم و تقاطع ناشران به سمت بلوار پیامبر اعظم است.



صدفی گفت: همچنین در مسجد مقدس جمکران نیز با توجه به حجم تردد عابرین پیاده در محدوده درب ۲ و در صورت نیاز ، رینگ اول (بلوار حضرت نرجس خاتون) مسدود می گردد.