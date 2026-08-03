زنجان در صدر مشارکت اقتصادی کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسملو روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: میزان تحقق درآمدهای عمومی استان نسبت به مصوبه سال جاری ۲۳.۵ درصد و نسبت به مصوبه چهار ماهه سال جاری ۷۰.۲ درصد است که بیانگر روند مناسب تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در سال جاری است.

وی با اشاره به وضعیت درآمد و هزینه خانوارها در استان افزود: متوسط درآمد خانوارهای شهری زنجان در سال ۱۴۰۳ به سه میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال رسیده است که استان با دو پله ارتقا، جایگاه ششم کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: متوسط هزینه خانوارهای شهری استان نیز در سال گذشته سه میلیارد و ۵۰ میلیون ریال بوده که زنجان با جهشی قابل توجه از رتبه چهارم به رتبه دوم کشور ارتقا یافته است.

قاسملو با بیان اینکه متوسط درآمد خانوارهای روستایی استان در سال ۱۴۰۳ معادل دو میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال بوده است، گفت: زنجان از این حیث در جایگاه هفتم کشور قرار دارد.وی افزود: متوسط هزینه خانوارهای روستایی استان نیز یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال ثبت شده و استان در این شاخص نیز با سه پله صعود، از رتبه دهم به رتبه هفتم کشور رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به وضعیت بازار کار استان اظهار کرد: زنجان با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۸.۹ درصدی جمعیت ۱۵ سال و بیشتر، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال گذشته نیز ۵۰ درصد بود و زنجان در آن سال نیز جایگاه نخست کشور را در اختیار داشت؛ این در حالی است که میانگین نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال گذشته ۴۰.۶ درصد و در بهار امسال ۴۰.۷ درصد بوده است.

پ

قاسملو با اشاره به شاخص نرخ بیکاری نیز گفت: نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر کشور در بهار سال جاری ۵.۷ درصد بوده و استان زنجان از نظر پایین‌ترین نرخ بیکاری، رتبه دوم کشور را به دست آورده است.

وی افزود: نرخ بیکاری استان در سال گذشته ۷.۵ درصد بود و زنجان در آن مقطع در جایگاه هفدهم کشور قرار داشت که بهبود جایگاه استان در این شاخص، نشان‌دهنده روند مثبت بازار کار است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به عملکرد بودجه استان اشاره کرد و گفت: عملکرد بودجه‌ای استان تا پایان تیرماه سال جاری به پنج هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال رسیده که ۸۴ درصد آن مربوط به اعتبارات هزینه‌ای و ۱۶ درصد مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.وی افزود: میزان تخصیص اعتبارات استان در سال گذشته نیز به ۸۸ درصد رسید.

قاسملو همچنین از وصول ۱۰۸ هزار و ۳۶۲ میلیارد و ۵۷۱ میلیون ریال درآمد استانی تا پایان تیرماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته و ۷۱ درصد سهمیه چهار ماهه استان نیز محقق شده است.

وی درباره ترکیب درآمدهای وصولی استان گفت: ۹۷.۹ درصد از درآمدهای وصولی مربوط به مالیات‌ها، یک درصد مربوط به جرایم و خسارات، ۱.۱ درصد مربوط به خدمات و فروش کالا، سه هزارم درصد مربوط به درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، دو صدم درصد مربوط به درآمدهای متفرقه و ۲.۱ درصد نیز مربوط به سایر درآمدهای استانی بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به درآمدهای ملی استان اظهار کرد: تا پایان تیرماه سال جاری ۱۴۷ هزار میلیارد ریال درآمد ملی در استان وصول شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۱ درصد کاهش داشته است.