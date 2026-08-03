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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

«رد موج» وارد مراحل فنی شد؛ فیلمی با موضوع کودکان شهدای ناو دنا

«رد موج» وارد مراحل فنی شد؛ فیلمی با موضوع کودکان شهدای ناو دنا

فیلم کوتاه «رد موج» به کارگردانی حامد دین‌محمدی و تهیه‌کنندگی علیرضا کیوان‌فرد و الهام صالح به مراحل پایانی تولید رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «رد موج» به کارگردانی حامد دین‌محمدی، تهیه‌کنندگی علیرضا کیوان‌فرد و الهام صالح و با همراهی مؤسسه فرهنگی هنری چندمنظوره الفبای سبز تهران ایستا و همراهی کوک استودیو به مراحل پایان تولید رسید.

«رد موج» روایتگر داستانی کودکانه از فرزندان شهدای ناو دنا است که با هدف حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی تولید شده است.

جانیار اسکندریان، پریسا آرامش، مهدی سلمان و امیر رضا موسوی، در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

دیگر عوامل فیلم «رد موج» عبارتند از برنامه‌ریز: هدی حمد، دستیار کارگردان و بازیگردان: بهزاد مجیدی، دستیار دوم کارگردان: علی فودازی، منشی صحنه: مهسا جمالی، مدیر فیلمبرداری: حامد دین‌محمدی، دستیار اول فیلمبرداری: محمدرضا قادری‌نسب، دستیار نور: علی فخرآبادی، گروه فنی: علی تصدی، پوریا محمدی جو، تراولینگ: عباس عطائی، هلی شات: علی براری، مدیر صدابرداری و صدا گذار : حامد حسین‌زاد، عکاس: پوریا خلیلیان، نویسنده: مهران مرادی، طراح صحنه: مسعود راشدی، مدیر صحنه: میلاد سیستانی، دستیار صحنه: رهی قاسملو، طراح و مجری گریم: مهدی سلمان، طراح لباس: شیلان رحمان پور، تدوین: هادی تیمورزاده، سینه‌موبیل: محمود جعفری،دستیار تهیه‌کننده: علی سوری، مدیر تدارکات: محمدعلی صادقی، پشتیبانی فنی: لنز ایران (ارجمند)، مشاور رسانه‌ای و تبلیغات: شهریار خدیو.

کد مطلب 6907596
آزاده فضلی

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