«رد موج» وارد مراحل فنی شد؛ فیلمی با موضوع کودکان شهدای ناو دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «رد موج» به کارگردانی حامد دین‌محمدی، تهیه‌کنندگی علیرضا کیوان‌فرد و الهام صالح و با همراهی مؤسسه فرهنگی هنری چندمنظوره الفبای سبز تهران ایستا و همراهی کوک استودیو به مراحل پایان تولید رسید.

«رد موج» روایتگر داستانی کودکانه از فرزندان شهدای ناو دنا است که با هدف حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی تولید شده است.

جانیار اسکندریان، پریسا آرامش، مهدی سلمان و امیر رضا موسوی، در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

دیگر عوامل فیلم «رد موج» عبارتند از برنامه‌ریز: هدی حمد، دستیار کارگردان و بازیگردان: بهزاد مجیدی، دستیار دوم کارگردان: علی فودازی، منشی صحنه: مهسا جمالی، مدیر فیلمبرداری: حامد دین‌محمدی، دستیار اول فیلمبرداری: محمدرضا قادری‌نسب، دستیار نور: علی فخرآبادی، گروه فنی: علی تصدی، پوریا محمدی جو، تراولینگ: عباس عطائی، هلی شات: علی براری، مدیر صدابرداری و صدا گذار : حامد حسین‌زاد، عکاس: پوریا خلیلیان، نویسنده: مهران مرادی، طراح صحنه: مسعود راشدی، مدیر صحنه: میلاد سیستانی، دستیار صحنه: رهی قاسملو، طراح و مجری گریم: مهدی سلمان، طراح لباس: شیلان رحمان پور، تدوین: هادی تیمورزاده، سینه‌موبیل: محمود جعفری،دستیار تهیه‌کننده: علی سوری، مدیر تدارکات: محمدعلی صادقی، پشتیبانی فنی: لنز ایران (ارجمند)، مشاور رسانه‌ای و تبلیغات: شهریار خدیو.