تمرچین‌ میعادگاه عاشقان حسینی؛ تردد بیش از ۷۶ هزار زائر

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: پیاده روی اربعین ۱۴۰۵ نیز رو به اتمام است و کم کم راه رفته پایان به پایان میرسد اما آنچه در این دیار ماندگار است جلوههای زیبایی از دلدادگی و عشق به امام حسین (ع) به عنوان مظهر و نماد وحدت در بین مذاهب و اقوام مختلف در آذربایجان غربی به یادگار میماند.
امروز نه تنها مسلمانان حتی مسیحیان، یهودیان و همه آزاد اندیشان بر این باور و دیدگاه رسیدهاند که امام حسین (ع) تنها الگویی میتواند باشد که برای همه درس آزادی، برادری و برابری بدهد و بدون هیچ ملاحظه گرایشی، نجات انسانیت را صدا بزند.
پیاده روی اربعین حسینی سالهاست نماد وحدت امت اسلامی است و این مسئله در آذربایجان غربی پنج سالی است که جلوهای دیگر گرفته است و در سالهای اخیر که مرز تمرچین برای پیاده روی اربعین باز شده است، شیعه، اهل سنت و حتی مسیحیها نیز در خدمات دهی به زوار امام حسین (ع) مشارکت دارند.
۷۶ هزار زائر از مرز تمرچین تردد کرده اند
معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از تردد ۷۶ هزار زائر از ابتدای آغاز تردد زائران از مرز تمرچین تا کنون خبر داد و گفت: خدمات رسانی به زائران در دو پایانه مرزی بازرگان به عنوان مرز وردی و تمرچین به عنوان مرز خروجی از اول مردادماه سال جاری آغاز شده و تا بازگشت زائران ادامه دارد.
جواد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون تردد ۷۶ هزار زائر خارجی و داخلی از مرز تمرچین ثبت شده است، اظهار کرد: این تعداد در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۴ درصد افزایش نشان می دهد.
وی آب و هوای مناسب، کوتاهی مرز تمرچین به کربلا، فراهم بودن زیرساخت های لازم، ایمن بودن را از مزایای تردد زائران از مرز تمرچین عنوان کرد و افزود: امسال تردد زائران خارجی از پایانه مرز بازرگان نسبت به مدت زمان مشابه پارسال ۳۰ درصد افزایش داشته است.
حیدری با اشاره به تردد ۶ هزار و ۴۰۰ زائر خارجی از پایانه مرز بازرگان به سمت کربلای معلی، عنوان کرد: از فردا موج بازگشت زائران خارجی را شاهد خواهیم بود و هم اکنون تمامی امکانات برای استقبال از زائران فراهم است.
معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی همچنین از جابجایی ۱۲ هزار زائر توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان به مرز مهران نیز خبر داد و گفت:بهمنظور ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی، همزمان با آغاز اجرای طرح اربعین، همکاران ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در پایانه مرزی مهران مستقر شدهاند تا راهنمایی، هدایت و ساماندهی زائران بازگشتی را برای دسترسی به خدمات ناوگان حملونقل جادهای استان و انتقال آنان به شهرها و مقاصد نهایی، به بهترین نحو ممکن انجام دهند.
وی اضافه کرد: امسال در راستای ارائه خدمات بهتر به زائران با رایزنی با مقامات کشور عراق مسیر تمرچین به اربیل با بکارگیری بیش از هزار و ۵۰۰ خودرو رایگان بود و از اربیل به عتبات عالیات نیز کرایه ها نسبت به سال گذشته افزایش نداشت.
معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: برای تسهیل بازگشت زائران نیز در عمود ۵۷ همکاران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای برای راهنمایی زائران مستقر هستند.
حیدری از ایجاد ۳۸ گیت در پایانه مرزی تمرچین علاوه بر ۴ گیت داخل پایانه مسافری خبر داد و گفت: تردد زائران اربعین حسینی در کمتر از ۵ دقیقه امسال صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه ۵۰ دستگاه ناوگان برای برگشت زائران به مرز مهران اعزام می شود، اضافه کرد: امسال در داخل پایانه مرزی بازرگان و تمرچین علاوه بر فضاسازی مناسب به صورت شبانه روزی برای رفاه حال زائران در حال ارائه خدمات هستند.
حیدری از انجام ۶۹ مورد بازدید از مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی نیر خبر داد و گفت: امسال برای تسهیل و فراهم کردت زیرساخت های لازم علاون بر نصب ۳۰ کیلومتر نیوجرسی در مسیر تمرچین ۱۲۰ کیلومتر نیز روکش آسفالت انجام شده است.
استقرار بیش از ۱۲۰ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی برای خدمترسانی به زائران اربعین در مسیر بازگشت در خاک عراق و ایران
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از استقرار بیش از ۱۲۰ دستگاه ناوگان حمل ونقل عمومی و ۱۶ نیروی عملیاتی در عمود ۵۷ کربلا، پایانه مرزی مهران، پایانه مرزی تمرچین و شهر ارومیه برای ارائه خدمات شبانهروزی به زائران اربعین حسینی خبر داد.
ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی، ۲۰ دستگاه میدلباس و ۵ دستگاه ون در عمود ۵۷ مسیر کربلا مستقر شدهاند و خدمات انتقال زائران را به مقاصد اربیل و سلیمانیه ارائه میکنند.
وی افزود: تاکنون ۱۳ دستگاه ناوگان به مقصد اربیل و یک دستگاه ون به مقصد سلیمانیه اعزام شده و اعزام ناوگان بر اساس میزان تقاضا و پس از تکمیل ظرفیت انجام میشود بگونهای که میدلباسها با ظرفیت ۲۰ نفر و ونها با ظرفیت ۱۴ نفر حرکت میکنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به استقرار نیروهای اجرایی در عمود ۵۷ گفت: تعدادی از همکاران ادارهکل بهصورت شبانهروزی در این محل حضور داشته و بر روند خدمترسانی و اعزام ناوگان نظارت دارند.
شکری همچنین از استقرار بیش از ۵۰ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی و ۱۴ نفر از همکاران ادارهکل در پایانه مرزی مهران خبر داد و افزود: این ناوگان وظیفه انتقال زائران به شهرهای مختلف آذربایجانغربی را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: بهمنظور تسهیل تردد زائران در داخل استان نیز ۵ دستگاه اتوبوس در ارومیه و پایانه مرزی تمرچین و ۴۰ دستگاه مینیبوس در پایانه مرزی تمرچین مستقر شدهاند تا خدمات حملونقلی مورد نیاز زائران را بهصورت مستمر ارائه کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با تاکید بر آمادگی کامل ناوگان و نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای حملونقل عمومی استان تا پایان بازگشت زائران اربعین حسینی بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند و خدمترسانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
مرز تمرچین، بهعنوان یکی از اصلیترین مسیرهای ورود زائران خارجی به کشور
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با تشریح اقدامات گسترده این ادارهکل در ایام اربعین، از اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی، خدماتی، نظارتی و معرفی ظرفیتهای صنایعدستی در مرزهای تمرچین و بازرگان خبر داد و گفت: ثبت تردد بیش از ۶۰ هزار زائر از مرز تمرچین، از جمله هزاران زائر خارجی، بیانگر ارتقای جایگاه این مرز به عنوان یکی از مهمترین کانونهای گردشگری مذهبی، تعاملات فرهنگی و دیپلماسی مردمی جمهوری اسلامی ایران در شمالغرب کشور است.
مرتضی صفری، با اشاره به نقش راهبردی مرزهای تمرچین (پیرانشهر) و بازرگان (ماکو) در میزبانی از زائران اربعین، اظهار کرد: این دو گذرگاه بینالمللی، بهویژه مرز تمرچین، بهعنوان یکی از اصلیترین مسیرهای ورود زائران خارجی به کشور، در سالهای اخیر به بستری برای نمایش ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و تمدنی ایران اسلامی تبدیل شدهاند و از همین رو، برنامهریزی جامعی برای ارتقای کیفیت خدمات و تکریم زائران در دستور کار این ادارهکل قرار گرفت.
وی افزود: در حوزه خدمات فرهنگی، موکب «فرشتگان میناب» با مشارکت تشکلهای مردمنهاد و تحت نظارت ادارهکل میراثفرهنگی در پایانه مرزی تمرچین مستقر شد و خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، اسکان موقت، راهنمایی گردشگری، توزیع بروشورها و نقشههای معرفی جاذبههای استان و همچنین تولید و ارائه محتوای چندزبانه به زبانهای انگلیسی و ترکی استانبولی برای زائران خارجی ارائه کرد.
صفری با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران از اولویتهای اصلی این ادارهکل بوده است، تصریح کرد: همزمان با آغاز موج سفرهای اربعین، تیمهای تخصصی نظارت و بازرسی بهصورت مستمر بر عملکرد مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی بینراهی، مراکز اقامتی و واحدهای پذیرایی در مسیرهای تردد زائران نظارت داشتهاند تا خدمات ارائهشده مطابق با استانداردهای حرفهای و در شأن زائران حسینی باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به برنامههای حوزه صنایعدستی نیز گفت: دو نمایشگاه تخصصی صنایعدستی در پایانههای مرزی تمرچین و بازرگان برپا شد که در آن آثار هنرمندان استان در رشتههایی همچون گلیمبافی، چرمدوزی، صنایع چوبی، سفال و سرامیک، میناکاری و نقرهکاری در معرض دید و عرضه قرار گرفت و با استقبال چشمگیر زائران، بهویژه گردشگران خارجی، مواجه شد.
وی این نمایشگاهها را فرصتی ارزشمند برای معرفی هویت فرهنگی و ظرفیتهای اقتصادی صنایعدستی استان دانست و افزود: اربعین بستری برای توسعه دیپلماسی فرهنگی، معرفی هنر ایرانی و تقویت اقتصاد فرهنگمحور به شمار میرود.
صفری در ادامه با اشاره به آمار تردد زائران اظهار کرد: تا پایان هشتم مردادماه، بیش از ۶۰ هزار نفر از مرز تمرچین تردد کردهاند که بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ نفر از آنان را اتباع خارجی تشکیل میدهند. بخش قابلتوجهی از این زائران از کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه وارد کشور شدهاند که این موضوع، نقش مرز تمرچین را در تعاملات فراملی و توسعه گردشگری مذهبی بیش از پیش برجسته میکند.
وی با تاکید بر اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی در مدیریت این رویداد عظیم، خاطرنشان کرد: تمامی برنامههای فرهنگی و خدماتی با هماهنگی کامل ستاد اربعین استان و مشارکت دستگاههای اجرایی مرتبط اجرا شد و این انسجام بینبخشی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت زائران و مدیریت مطلوب ترددها ایفا کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی تصریح کرد: ظرفیتهای ممتاز مرز تمرچین، این گذرگاه را به یکی از مهمترین دروازه های عتبات عالیات در شمالغرب کشور تبدیل کرده و اقدامات انجامشده در ایام اربعین، گامی موثر در تثبیت جایگاه آذربایجانغربی بهعنوان یکی از محورهای اصلی گردشگری مذهبی، دیپلماسی فرهنگی و تعاملات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
صفری با اشاره به برنامههای آینده این ادارهکل گفت: توسعه زیرساختهای اقامتی، رفاهی و خدمات گردشگری در مناطق مرزی، جذب سرمایه گذاری بخشخصوصی و بهرهگیری از ظرفیت حمایت های استانی، از مهمترین اولویتهای پیشرو است تا مرز تمرچین به یکی از قطبهای پایدار و راهبردی تردد زائران خارجی و گردشگری مذهبی کشور تبدیل شود.
تمرچین یکی از مناسبترین گذرگاهها برای تشرف به عتبات عالیات
رئیس ستاد اربعین و معاون وزیر کشور با بیان اینکه خروج زائران عتبات عالیات از مرزهای غربی کشور با سرعت و نظم در حال انجام است، اظهار کرد: این روند در مرز تمرچین نیز به خوبی جریان داشته و تردد زائران بدون مشکل ادامه دارد.
سردار علیاکبر پورجمشیدیان هفته جاری مرز تمرچین را یکی از مناسبترین گذرگاههای تردد زائران اربعین دانست و گفت: تجربه نشان داده است افرادی که یکبار از این مرز برای سفر به عتبات عالیات استفاده میکنند، در سفرهای بعدی نیز همین مسیر را انتخاب خواهند کرد.
وی با قدردانی از خدمات ارائهشده در مرز تمرچین، بر عملکرد مطلوب مواکب مستقر در پایانه مرزی و مسیرهای منتهی به آن تأکید کرد و افزود: پیشبینیهای انجامشده برای خدمترسانی به زائران در این مرز رضایتبخش بوده و مواکب نیز خدمات مناسبی به زائران ارائه میکنند.
استاندار آذربایجانغربی نیز در این خصوص گفت: مرز تمرچین با افزایش ظرفیت گیتهای عبوری، هماهنگی با اقلیم کردستان عراق و پیشبینی خدمات حملونقل رایگان، برای اوج تردد زائران اربعین آمادگی کامل دارد.
رضا رحمانی افزود: امسال تعامل و هماهنگی بیشتری با اقلیم کردستان عراق برای استقبال و ارائه خدمات به زائرانی که از مرز تمرچین عبور میکنند، انجام شده و تمامی زیرساختهای لازم برای تردد ایمن، روان و خدمترسانی به هر تعداد زائر در این مرز فراهم است.
تمامی زیرساختهای لازم برای تردد ایمن، روان و خدمترسانی به هر تعداد زائر در این مرز فراهم است
وی اضافه کرد: امسال ظرفیت گیتهای عبوری در دو سوی مرز افزایش یافته و هماکنون ۴۰ گیت برای تردد زائران پیشبینی شده است که در صورت افزایش حجم تردد، همه آنها به صورت همزمان وارد مدار خدمترسانی خواهند شد.
وی با توصیه به زائران استانهای شمالغرب کشور برای انتخاب مرز تمرچین، گفت: با توجه به شرایط مناسب آبوهوایی، سهولت تردد، ازدحام کمتر و خدمات گسترده پیشبینیشده، این مرز میتواند بهترین گزینه برای سفر زائران به عتبات عالیات باشد.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با اقلیم کردستان عراق افزود: بر اساس توافقهای صورتگرفته، جابهجایی زائران از مرز تمرچین تا شهر اربیل به صورت رایگان انجام میشود و تمامی تمهیدات لازم برای تردد آسان زائران در خاک عراق نیز فراهم شده است.
استاندار آذربایجانغربی اضافه کرد: همچنین اتوبوسهای رایگان برای انتقال زائران از ارومیه تا مرز تمرچین پیشبینی شده و شهرداری پیرانشهر نیز خدمات حملونقل درونشهری را به صورت رایگان به زائران ارائه میکند تا روند جابهجایی با سهولت بیشتری انجام شود.
رحمانی با اشاره به جایگاه بینالمللی مرز تمرچین گفت: علاوه بر زائران ایرانی، شرایط لازم برای تردد زائران سایر کشورها از این مرز و ورود آنان به عراق نیز فراهم شده و این گذرگاه میتواند نقش مهمی در تسهیل سفر زائران خارجی ایفا کند.
وی از خدمات ارائهشده توسط مواکب مستقر در مرز نیز قدردانی کرد و افزود: یکی از بزرگترین مواکب فعال مرز تمرچین متعلق به برادران اهل سنت است که با روحیه همدلی، مهماننوازی و مشارکت گسترده، خدمات ارزشمندی به زائران ارائه میکنند و جلوهای ماندگار از وحدت، انسجام و همزیستی مردم آذربایجانغربی را در ایام اربعین به نمایش گذاشتهاند.
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